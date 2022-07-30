شباب اليمن في مواجهة السعودية لخطف التأهل لمربع ذهب كأس العرب
يسعى المنتخب الوطني(اليمن) للشباب، لمواصلة الظهور المشرف في بطولة كأس العرب والإطاحة بمستضيف البطولة وحامل لقبها المنتخب السعودي، عندما يلتقيان غداً الأحد، ضمن منافسات ربع النهائي.
ويطمح شباب اليمن بقيادة المدرب الوطني محمد النفيعي، لانتزاع بطاقة العبور للمربع الذهبي وإحراج المنتخب المستضيف داخل أرضه، رغم صعوبة المباراة نظرا للفوارق والإمكانيات بين المنتخبين، مع تفوق الأحمر اليمني الشاب في الموهبة وسلاح العزيمة والطموح فضلا عن الجماهير التي ستزحف بقوة خلف الأحمر الشاب.
ويدخل المنتخب الوطني المباراة التي تقام عند الساعة الخامسة مساء، بمعنويات البطل، وبثقة عالية، عقب المستوى الكبير، وتحقيق الفوز بثلاثية على الإمارات، في حين يدرك السعوديون حساسية وأهمية المباراة وتدفق الجماهير اليمنية خلف منتخبهم، مايشكل ضغطاً على أدائهم رغم تحضيراتهم القوية للحفاظ على اللقب بتواجد خامات قادرة على صنع الفارق وتحقيق الفوز.
ووصل الأحمر الشاب لربع النهائي، إثر أفضليته بتحقيق أفضل مركز ثانٍ في المجموعات الست، بعدما حلّ ثانياً في المجموعة الثانية بثلاث نقاط حققها أمام الإمارات، وخسارة ضد الأردن، في المقابل تأهل الأخضر السعودي عقب تصدره المجموعة الأولى بست نقاط حصدها من فوزين على العراق وموريتانيا.
(سبأ)
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