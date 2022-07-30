موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم نهائي كأس الدرع والقنوات الناقلة للمباراة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفر بول، يواجه فريق ليفربول مساء اليوم منافسه مانشستر سيتي في مباراة من العيار الثقيل ضمن فعاليات نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية الانجليزية عن الموسم الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١، والتي تعد تمهيد لبداية الموسم الكروي الجديد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم في نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء بين فريق مانشستر سيتي وليفربول مساء اليوم السبت والذي يوافق يوم الثلاثين من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على ملعب كينج باور ستاديوم بمدينة ليستر، للمرة الأولى منذ ١٥ عام بعد ملعب ويمبلي.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء وهو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي فيما حل فريق ليفربول في المركز الثاني، بينما يدخل فريق ليفربول اللقاء وهو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن تفوق على فريق تشيلسي في النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول :

وأعلنت شبكة قنوات بين أن سبورت نقل أحداث المباراة بين فريق مانشستر سيتي وليفربول في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية عبر قناة بين أن سبورت اتش دي وان بريميم وبين أن سبورت الناطقة باللغة الانجليزية وبين أن سبورت كونكت.

وكان مانشستر سيتي قد خسر لقب بطولة الدرع الخيرية للموسم الماضي أمام فريق ليستر سيتي بعد الخسارة بهدف مقابل لا شيء.

وخاض ليفربول عدة مباريات من أجل الاستعداد للموسم الكروي الجديد الإنجليزي وهي أربع مباريات جاءت أمام كلا من فريق مانشستر يونايتد وكريستال بالاس الإنجليزي وفىيق ريد بول سالزبورغ النمساوي ولايبزيج النمساوي، بينما على الجانب الآخر، لعب مانشستر سيتي مباراتين أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي وبايرن ميونخ الألماني ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد، وكان مانشستر سيتي قد خسر لقب العام الماضي أمام فريق ليستر سيتي بعد الهزيمة بهدف مقابل لا شيء على ملعب ويمبلي.