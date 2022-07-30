نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الثأر والطموح.. موعد مباراه مصر والمغرب ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه مصر والمغرب ، استكمالًا لمباريات دور الثمانية من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة لعام 2022 ، والمقامة في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، يستضيف مساء الأحد 31 يوليو 2022، ملعب ستاد نادي ضمك في مدينة خميس مشيط السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، في ديربي شمال أفريقي جديد، تجمع منتخبا المغرب ومصر العريقان، في لقاءٍ ثأري بذكريات أفريقية، بالنسبة لأسود الأطلسي، في مقابل “طموح فرعوني” مشروع من أجل تحقيق إنجاز جديد يتخطى دور نصف النهائي الذي لم يسبق للفريق تخطيه.

في السطور التالية نستعرض سويًا كافة التفاصيل والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراه مصر والمغرب والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الفريقين في الدور الأول من كأس العرب للشباب 2022 ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات في البطولة، بجانب تاريخ مواجهات مصر والمغرب .

مباراه مصر والمغرب

بذكريات ثأرية أفريقية ، يجدد منتخبا المغرب ومصر الموعد مع مواجهة أخرى.

ولكن في إطار مونديال العرب للشباب ، ضمن لقاءات دور ربع النهائي.

حيثما يسعى شباب الأطلسي إلى الأخذ بثأر الفريق الأول.

بعدما تلقى خسارتين من أمام الفراعنة، في كأس الأمم الأفريقية 2017 التي توجت بها الكاميرون.

إضافة إلى هزيمة أخرى في الأمم الأفريقية 2021 التي توج بها المنتخب السنغالي.

بينما يسعى المنتخب المصري للشباب إلى بلوغ دور نصف النهائي.

وذلك للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية لمنتخبات الشباب.

أملًا في تحقيق لقب أول غير مسبوق لتماسيح النيل.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعات الست في الدور الأول من كأس العرب تحت 20 سنة موسم 2022 :

وهذا أرشيف نتائج المنتخبات الـ27 التي شاركت في البطولة حتى النسخة الخامسة الأخيرة “بالمسمى الجديد”:

نشير إلى أن مباريات دور ربع النهائي في كأس العرب للشباب 2022 ، ستقام جميعًا في يوم واحدٍ.

تنطلق بـ مباراة الأردن وفلسطين ، تليها مباراة السعودية واليمن .

وتستكمل بمواجهة الفراعنة وأسود الأطلسي ، وتختتم بـ مباراة الجزائر وتونس .

المنتخب المصري

مع منتخب مصر تحت 20 سنة ، نستهل تغطيتنا لمواجهة الديربي الشمال أفريقي المثير.

والتي يسعى من خلالها منتخب الساجدين إلى إثبات أفضليته على منافسه المغربي في السنوات الأخيرة.

سواءً على مستوى منتخبات الشباب، أو حتى الكبار كما أسلفنا.

مشوار شباب الفراعنة في النسخة السادسة من المونديال العربي ، انطلقت من دور المجموعات.

حيثما تمكن الفريق من العبور إلى دور الثمانية، بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة.

وذلك برصيد 6 نقاط وصافي (3) أهداف.

إذ نجح تماسيح النيل في تحقيق انتصارين ثمينين، على كلًا من عمان والصومال على الترتيب.