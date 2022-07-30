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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة السعودية واليمن بتوقيت السعودية في ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عام، ويسعى منتخب الأخضر السعودي إلى الفوز على اليمن من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة، كانت دول الأردن وفلسطين ومصر والمغرب والجزائر وتونس قد تأهلت إلى ربع نهائي كأس العرب.

موعد مباراة السعودية واليمن بتوقيت السعودية

موعد مباراة السعودية واليمن: الخامسة مساء الأحد بتوقيت السعودية .

تقام مباراة السعودية واليمن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وتنقل مباراة السعودية واليمن عبر قناة KSA Sports 1 HD في واحدة من المباريات القوية بالنسبة للأخضر السعودي.

كان منتخب السعودية قد وصل إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب بعد الفوز على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف، ورفع الأخضر السعودي الرصيد إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة الأولى وجاءت موريتانيا في وصافة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وودع المنتخب العراقي البطولة بعدما احتل المركز الثالث.

كان المدير الفني لمنتخب اليمن قد أكد على سعادته لمواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عام، وأكد سعادته على التأهل وملاقاة السعودية في تلك المواجهة القوية والمرتقبة، وتمنى المدير الفني لمنتخب اليمن التوفيق للجميع خلال تلك المواجهة المرتقبة.

توقعات نتيجة مباراة السعودية واليمن

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة السعودية واليمن لصالح الأخضر السعودي، ويسعى الأخضر السعودي إلى الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب وسط حالة من النشوة داخل أوساط المنتخب السعودي في تلك المباراة القوية بين السعودية واليمن في مواجهة مرتقبة وهامة بالنسبة للأخضر السعودي في واحدة من المباريات القوية.

يذكر أن مباراة السعودية واليمن ستشهد حضورا جماهيرا قويا من جانب الأخضر السعودي من أجل الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب وسط حالة من السعادة بين أوساط السعوديين نظرا لأن منتخب السعودية للشباب يعد أمل السعودية خلال الفترة المقبلة وسط حالة من السعادة نظرا لوجود أكثر من لاعب بمستوى رائع ومتجدد، وسنتاعب معكم كل جديد فيما يخص مباراة السعودية واليمن في ربع نهائي كأس العرب.