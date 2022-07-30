نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مواجهة شامية».. موعد مباراة الأردن وفلسطين ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأردن وفلسطين ، تفتتح مساء الأحد 31 يوليو 2022 مباريات دور ربع النهائي في كأس العرب للشباب 2022 ، والمقامة حاليًا في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، حيث يحتضن ملعب ستاد نادي ضمك في مدينة خميس مشيط السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمثيرة، في ديربي شامي خالص، يجمع منتخبا فلسطين والأردن ، واللذين تمكنا بنجاح، من عبور دور المجموعات، وهو الإنجاز الأبرز في تاريخ مشاركات المنتخبين، ويكون الحافز الجديد للجانبين هو بلوغ نصف نهائي المونديال العربي للشباب .

نستعرض خلال السطور القادمة، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الأردن وفلسطين والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم السادس من كأس العرب تحت 20 سنة “بالمسمى الجديد.. بعد تغييره من (كأس فلسطين)”، بالإضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات، وأيضًا تاريخ مواجهات الأردن وفلسطين .

مباراة الأردن وفلسطين

افتتاحية قوية، تترقبها الجماهير العربية، من عشاق وأنصار النشامى والفدائي .

وذلك في إطار مباريات دور الثمانية من كأس العرب للشباب 2022 .

حيثما نجح منتخبا فلسطين والأردن في عبور الدور الأول .

وهو الإنجاز غير المسبوق للمنتخبين على مستوى مشاركاتهما في المسابقة.

وهما يطمحان الآن إلى بلوغ دور قبل النهائي من كأس العرب تحت 20 عامًا.

في البداية سنعرض لحضراتكم ترتيب المجموعات الست من مونديال شباب العرب :

وهذا جدول مباريات دور ربع النهائي في البطولة :

وإليكم أرشيف مشاركات المنتخبات الـ27 في البطولة على مدار تاريخها :

جدير بالذكر، أن مباريات دور الثمانية في كأس العرب لمنتخبات الشباب ، ستجرى جميعًا يوم الأحد.

على أن تبدأ بمواجهة الفدائي والنشامى ، ثم تستكمل بـ مباراة السعودية واليمن .

يتبعها مباراة مصر والمغرب ، وتختتم بـ مباراة الجزائر وتونس .

المنتخب الأردني

نستهل تغطيتنا مع المنتخب الأردني للشباب ، والذي قدم مستوىً جيدًا في دور المجموعات.

حيثما نجح في اعتلاء صدارة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط وصافي (1) هدف.

ليكون أقل المنتخبات الست، من متصدري المجموعات، في تجميع النقاط بالدور الأول.

وقد تمكن النشامى من تحقيق فوز صعب على المنتخب اليمني “العنيد”، في الجولة الثانية.

بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع المنتخب الإماراتي في الجولة الأولى.

المنتخب الوطني ت20 يواصل تحضيراته للقاء ربع نهائي كأس العرب التفاصيل: https://t.co/zlYHUIhnIg pic.twitter.com/LbLHPn8N2f — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) المنتخب الوطني ت20 يواصل تحضيراته للقاء ربع نهائي كأس العرب



التفاصيل: https://t.co/zlYHUIhnIg pic.twitter.com/LbLHPn8N2f — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) July 27, 2022

تاريخيًا، شارك منتخب الأردن تحت 20 سنة مرة واحدة في البطولة.

وذلك في النسخة الثانية من كأس العرب 2012.

ودع خلالها النشامى المنافسة من دور المجموعات.

وذلك بعد تعادلين، إيجابي مع السعودية (1-1) وسلبي مع السودان (0-0).

ولكن خسر من الكويت بهدف.

المنتخب الفلسطيني

في الجانب الآخر، يدخل المنتخب الفلسطيني للشباب مواجهة الأحد، بعد مستوى مبهر في الدور الأول.

تمكن خلاله من اقتناص الوصافة في المجموعة السادسة والأخيرة.

ليلحق رفقة المنتخب اليمني بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من كأس العرب للشباب 2022 .

وفي مشواره بالمشاركة الثالثة في البطولة، حصد الفدائي 3 نقاط وصافي (1) هدف بالدور الأول.

بعدما حقق انتصارًا عريضًا على السودان في الجولة الأولى.

قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة من أمام المغرب في الدقائق الـ7 الأخيرة من اللقاء.

على المستوى التاريخي، شارك منتخب فلسطين تحت 20 سنة في كأس العرب للشباب ، مرتين من قبل.

خرج خلالهما من الدور الأول.

المشاركة الأولى، جاءت في النسخة الأولى من البطولة بمسماها الجديد عام 2011.

وفيها تلقى الخسارة في دور المجموعات في مبارياته الأربع.

من أمام الجزائر (0-2) ثم المغرب (0-1) وسوريا (1-3) وأخيرًا السودان (0-2).

أما الثانية، فكانت في مونديال العرب للشباب 2020 .

وخسر خلالها في مواجهاته الثلاث أيضًا، من السعودية (0-4) والجزائر (0-1) وأخيرًا مصر (2-4).

تاريخ مواجهات الأردن وفلسطين

على صعيد المواجهات الفلسطينية الأردنية في فئة الشباب، لم نرصد في “ثقفني” أي لقاءات جمعت الجانبين.

ولكن على مستوى الكبار، التقى المنتخبان 12 مرة.

تنوعت مواجهات المنتخبين الشقيقين ما بين دورة الألعاب العربية وتصفيات التأهل لكأس آسيا .

إضافة إلى كأس العرب وكأس الأمم الآسيوية و بطولة اتحاد غرب آسيا .

فازت الأردن في 7 مباريات، بينما حققت فلسطين الفوز في لقاءٍ وحيد، وخيم التعادل على 4 مواجهات.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الأردن أمام فلسطين ، سجل النشامى 31 هدفًا، بينما أحرز الفدائي 11 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الأردن وفلسطين ، فكانت فوز المنتخب الأردني بنتيجة (5-1).

والتي تكررت في مواجهات الفريقين 3 مرات من قبل.

آخرها كان في كأس العرب 2021 في قطر، وذلك خلال دور المجموعات.

وهي بالمناسبة الانتصار الأكبر لـ الأردن ضد فلسطين في تاريخ مواجهات الجارين.

بينما كان الفوز الوحيد لـ فلسطين ضد الأردن بنتيجة (2-1).

وذلك خلال دورة الألعاب العربية الخامسة التي استضافتها سوريا وفاز المنتخب المغربي بلقبها.

موعد مباراة الأردن وفلسطين والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الديربي الشامي ، مساء الأحد، عند الساعة الثالثة عصرًا ( 3:00 م ) بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن، الثانية ظهرًا ( 2:00 م ) بتوقيت مصر، الثانية عشر ( 12:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الأردن وفلسطين ، فسيقوم الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) بالإفصاح عنه قبيل ساعات من انطلاق اللقاء.

ستقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث المواجهة، وذلك عبر إحدى قناتي KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، بجانب القنوات الإماراتية أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية ، فضلًا عن قناتي العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD والرابعة الرياضية Alrabiaa Sport .

الخاتمة

استعرضنا خلال التغطية السابقة، جميع الأخبار والكواليس والتفاصيل حول موعد مباراة فلسطين والأردن والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم السادس من كأس العرب تحت 20 سنة ، علاوة على تاريخ المشاركات والمنجزات، وأخيرًا تاريخ مواجهات فلسطين والأردن .