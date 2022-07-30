عاجل “عودة الملك” كريستيانو رونالدو يعلن رسمياً عودته مع مانشستر يونايتد ويغلق باب الرحيل

كريستيانو رونالدو يعلن رسمياً عودته مع مانشستر يونايتد ويغلق باب الرحيل، اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو وهو نجم مانشستر يونايتد قام بالرد على أخبار رحيله عن الفريق واستخدم كلمات مقتضبة وذلك عن طريق منصة التواصل الاجتماعي الشهير الإنستجرام، وقام اللاعب رونالدو في تعليقه بالقول أن: “يوم الأحد سوف يلعب الملك”، وفي هذه الجملة نجد إشارة تشير إلى أن مباراة المانشستر يونايتد الودية الآتية ضد رايو فايكانو وذلك في يوم الأحد التالي الذي يوافق يوم 31 من شهر يوليو الجاري لعام 2022.

عودة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

مؤخرا تم ظهور اللاعب المحترف رونالدو في مانشستر وهذا بعد تخلفه عن تواجده في التدريبات وفي السفر مع فريق مانشستر وذلك في جولته التحضيرية وهذا كان بداعي أن يوجد ظروف عائلية، ولقد أثيرت في هذه الفترة أخبار عن تقدم رونالدو بطلب لكي يرحل من النادي ويغادره، وفي أثناء الموسم الماضي شارك اللاعب رونالدو في ثمانية وثلاثين مباراة ولقد سجل من خلالهم أربعة وعشرين هدفا وقام بصنع ثلاثة آخرين، قامت البعض من التقارير الصحفية بربط اللاعب رونالدو الهداف التاريخي لدى ريال مدريد والآن هو لاعب مانشستر يونايتد بعملية الانتقال في الموسم المقبل إلى صفوف أتليتكو.

نفي إنريكي بضم رونالدو لصفوف أتليتكو

قام إنريكي سيريزو وهو رئيس أتليتكو مدريد بإمكانية ضم اللاعب كريستيانو رونالدو لدى صفوف فريقه وقام بالتأكيد أن هذه القصص مستحيلة بشكل نهائي، ولقد قام رئيس أتليتكو بالتحدث لإذاعة كادينا كوبي وهي إسبانية الأصل وقام بالقول أنه لا يعرف من قام بإختراع قصة اللاعب كريستيانو رونالدو وأتم حديثه وقال لكن عمليا من المستحيل بالنسبة له أن يقوم بالانتقال إلى صفوص أتليتكو مدريد، ومؤخرًا للمرة الثانية قام اللاعب كريستيانو رونالدو بالرد على أحد الأخبار الذي انتشرت حوله وهو خبر مفاده بأن خورخي مينديز وهو وكيل اللاعب رونالدو لقد أخبر يونايتد عن رغبة موكله وذلك في الرحيل ولكنه لقد غادر الاجتماع وذلك مع مسؤولي النادي باستخدام شعور سلبي بأن صاروخ ماديرا سوف يتم من خلال الموافقة وذلك على طلبه.