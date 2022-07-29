نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي «أبناء العم».. موعد مباراة السعودية واليمن ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية واليمن ، تنطلق مساء الأحد 31 يوليو 2022 مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العرب للشباب 2022 ، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 20 يوليو وحتى 6 أغسطس 2022 ، حيث يستضيف ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمع أبناء العمومة، منتخبا اليمن والسعودية ، واللذين يحدوهما الأمل في بلوغ نصف نهائي المونديال العربي للشباب ، من أجل الحفاظ على اللقب بالنسبة للأخضر، أو مواصلة المشوار والإنجاز التاريخي لليمن السعيد في البطولة.

نتناول خلال السطور القادمة، كل التفاصيل والكواليس والأخبار بشأن موعد مباراة السعودية واليمن والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة السادسة “بالمسمى الجديد” من كأس العرب تحت 20 سنة (النسخة الثامنة تاريخيًا)، علاوة على تاريخ مشاركات الجانبين وإنجازاتهما في المسابقة، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية واليمن .

مباراة السعودية واليمن

بذكريات مواجهة النسخة الماضية من مونديال الشباب العربي 2021 ، والتي يحمل الصقور لقبها.

يجدد منتخبا اليمن والسعودية الموعد مع لقاءٍ جديد، على الأراضي السعودية.

وذلك في مستهل مباريات دور ربع النهائي من البطولة العربية لمنتخبات الشباب .

حيثما يسعى – كما أسلفنا – المنتخب السعودي للشباب، للانفراد بلقب ثالث في البطولة.

يعزز به صدارته لقائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس العرب تحت 20 عامًا .

كما سيحقق رقمًا قياسيًا آخر، يتمثل في التتويج باللقب لمرتين متتاليتين.

فيما تصطدم الأحلام السعودية، بأداء قوي ومفاجئ في الحقيقة من المنتخب اليمني.

والذي تمكن من إلحاق هزيمة مفاجئة بالأبيض الإماراتي في دور المجموعات.

بعد خسارة “لا يستحقها” من أمام شباب النشامى “المحظوظين”.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعات الست في كأس العرب للشباب 2022 :

وهذا جدول مباريات دور الثمانية في البطولة:

وإليكم سجل مشاركات المنتخبات الـ27 في المنافسة على مدار تاريخها:

ننوه إلى أن مباريات دور ربع النهائي من الكأس العربية لمنتخبات الشباب 2022 ، تقام جميعًا في يوم واحدٍ.

حيثما تنطلق بـ مباراة الأردن وفلسطين ، ثم لقاء الأخضر السعودي والنسور اليمنية .

يعقبها مباراة مصر والمغرب ثم مباراة تونس والجزائر .

المنتخب السعودي

نستهل تغطيتنا مع المنتخب السعودي للشباب ، والذي يمضي بخطوات ثابتة نحو لقب ثالث.

سيكون الثاني له على التوالي – كما أسلفنا – وذلك بعد لقبي 1985 و2021.

حيثما توج شباب الأخضر بلقبهم الأول، في النسخة الثانية من كأس العرب “كأس فلسطين للشباب”.

بعد الفوز على الجزائر في النهائي (2-1).

وبنفس النتيجة وأمام الخصم ذاته، كان التتويج الأخير بلقب كأس العرب 2021 .

واحتل الصقور المركز الثاني أيضًا في مشاركتي 2011 و2012.

وذلك بعد الخسارة من المغرب في نهائي الأولى بركلات الترجيح (1-3) بعد التعادل الإيجابي (3-3).

والهزيمة أيضًا من تونس في نهائي الثانية (2-4).