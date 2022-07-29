ضبط تردد قناة السعودية الرياضية 2 الناقلة لمباريات كاس العرب للشباب

تردد قناة السعودية الرياضية 2 الناقلة لمباريات كأس الشباب اليوم، تتصدر قناة السعودية معظم اهتمامات العالم العربي وبالأخص المتابع لكرة القدم السعودية، كما يزداد البحث في الأيام الماضية عن تردد القناة، نظراً لما تمتع به في بث العديد من الأحداث الرياضية القوية في السنوات الأخيرة، كما تكمت قناة السعودية الرياضية من حصد الملايين من المشاهدات في الأشهر الماضية، وذلك بسبب تقديمها لعدة تجارب مميزة، حيث تبث معظم الأحداث الرياضية حول العالم، حيث أخذت حقوق بث بطولة دوري أبطال آسيا وكأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى تقديم تقرير قوية للدوريات العربية والدوريات الأوروبية القوية، ويقدم لكم موقع ثقفني تردد القناة في الأسطر التالية.

تردد قناة السعودية الرياضية 2 الناقلة لمباريات كأس الشباب اليوم

ومن المقرر عرض بطولة كأس العرب للشباب من خلال قناة السعودية الرياضية والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشارك في البطولة ١٨ منتخب وزعتهم البطولة على ست مجموعات وانطلقت منافسات البطولة يوم ٢٠ يوليو الماضي وتنتهي منافسات البطولة في ٤ أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يتم بث جميع مباريات بطولة كأس العرب للشباب تحت ٢٠ سنة، من خلال القنوات الرياضية السعودية، كما سوف يتم عرض المباريات من خلال كافة القنوات الرياضية العربية ومن خلال اتحاد إذاعات الدول العربية كما من المتوقع أن يتم بثها من خلال ستة وعشرين عربية بدعم من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

تردد قناة الرياضية السعودية KSA Sports

وتنقل قناة السعودية الرياضية منافسات البطولة عن طريق القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية.

“تردد قنوات SSC نايل سات ”

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي عرب سات

تردد 10834

استقطاب عمودي

معدل ترميز 27500

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات عمان والصومال وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب عمان بهدف لمثله قبل أن يحقق الفوز مساء أمس أمام منتخب الصومال بهدفين مقابل لا شيء لينجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي من عمر البطولة.