نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «موقعة تكسير العظام».. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدرع الإنجليزية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ، في إطار التحضيرات لافتتاح الموسم الجديد في المسابقات الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها الدوري الإنجليزي وما يتبعه من بطولات الاتحاد الأوروبي، على غرار دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، وقبل أيام من انطلاقة الموسم الجديد، يستضيف مساء السبت 30 يوليو 2022، ملعب كينغ باور في مدينة ليستر الإنجليزية “معقل نادي ليستر سيتي”، مواجهة قوية ونارية، في الكلاسيكو الإنجليزي، تجمع فريقا مانشستر سيتي وليفربول ، وذلك ضمن بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي 2022 .

نتناول في التغطية التالية، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الفريقين من أجل بلوغ مواجهة الدرع الخيرية الإنجليزية 2022 ، وكذلك سجل الأندية المتوجة بـ كأس السوبر الإنجليزي قبل النسخة رقم 100 منها، فضلًا عن تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي .

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مواجهة جديدة إذن، تترقبها جماهير كرة القدم العالمية والإنجليزية على وجه الخصوص.

من عشاق الريدز والسيتيزن .

تجمع الغريمين التقليديين في كرة القدم الإنجليزية بالسنوات الأخيرة ، ليفربول ومانشستر سيتي .

حيثما يتصارع الفريقان على لقب الدرع الخيرية الإنجليزية أو كأس السوبر الإنجليزي 2022 .

وذلك في النسخة رقم 100 من البطولة العريقة، والتي يحمل نادي ليستر سيتي لقبها في الموسم الماضي.

نستعرض في البداية جدول الأندية المتوجة ببطولة درع الاتحاد الإنجليزي ، وعلى رأسهم المان يونايتد :

نادي ليفربول

نستهل تغطيتنا مع نادي ليفربول الإنجليزي ، الطامح كعادته إلى التتويج بالألقاب.

وذلك تحت قيادة مدربه الألماني “المجتهد” يورجن كلوب.