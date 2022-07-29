تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 6 أشهر

تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 6 أشهرأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الليلة الماضية، عن تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في سبتمبر المقبل إلى مارس 2023.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يسمح هذا القرار للمنتخبات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي (المغرب وتونس والكاميرون والسنغال وغانا) بخوض مباريات إعدادية للعرس العالمي مثلما طالبت سابقا.

وكانت نهائيات كأس الأمم الإفريقية مقررة في يونيو المقبل في ساحل العاج لكن تم تأجيلها إلى يناير وفبراير عام 2024 بسبب موسم الأمطار في ساحل العاج خلال أشهر الصيف.

وجاء في وثيقة وجهها الاتحاد القاري إلى أعضاء لجنته التنفيذية: "لقد أتاح تأجيل كأس أمم إفريقيا فرصة لإعادة جدولة المباريات التأهيلية المتبقية".

كما سمح القرار أيضا بـ"فتح مواعيد الفيفا في سبتمبر لمباريات دولية ودية استعدادا لكأس العالم".

ويشار إلى أنه تم تأجيل مباريات الجولتين الخامسة والسادسة التي كانت مقررة في مارس إلى الفترة من 12 إلى 20 يونيو بالنسبة الى الجولة الخامسة، وإلى الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر بالنسبة للجولة السادسة الأخيرة.

وأقيمت الجولتان الأولى والثانية في يونيو الماضي.