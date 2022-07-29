كأس العرب أقل من 20 سنة: المنتخب التونسي يواجه اليوم دجيبوتي

يواجه المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة، اليوم الخميس ، منتخب دجيبوتي بملعب الأمير سلطان بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس لحساب الجولة الثانية والأخيرة من تصفيات المجموعة الخامسة من مسابقة كأس العرب للشباب لتي تحتضنها المملكة العربية السعودية.



يذكر أن منتخبنا كان قد فاز في مباراته الأولى ضد منتخب البحرين (3-0).