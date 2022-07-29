نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد بداية الدوري السعودي 2022-2023 والفرق الصاعدة والهابطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ملايين من عُشّاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، موعد بداية الدوري السعودي 2022-2023، الذي حدده الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في نهاية شهر مايو المنصرم، فيما كان قد فاز فريق الهلال بنسخة البطولة السابقة لموسم 2021-2022 بعد منافسة قوية في الدوري، لتكون المرة الثالثة على التوالي.

موعد بداية الدوري السعودي 2022-2023

ورغم أن رابطة الدوري السعودي لكرة القدم لم تعلن موعد بداية الدوري السعودي 2022-2023، ولم تحدد القرعة حتى الآن، فإن موعد انطلاق البطولة للموسم الجديد 2022 سيكون في 25 أغسطس 2022.

الفرق الصاعدة والهابطة بالدوري السعودي للمحترفين 2023

وصعدت ثلاث فرق من الدوري السعودي الدرجة الأولى إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي فرق الخليج، والعدالة، والوحدة، أما الفرق الهابطة من الدوري فهي التي تحقق المراكز الأخيرة بجدول الترتيب، وهي الحزم والفيصلي، إضافة إلى الأهلي الذي هبط للمرة الأولى في تاريخه.

الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2023

وتتأهل أربع فرق من الدوري السعودي إلى دوري أبطال آسيا، 3 منها عن طريق الدوري وفريق واحد عن طريق الكأس، والثلاثي المتأهل عن طريق الدوري هم الهلال والاتحاد والنصر، ولحق بهم الفيحاء صاحب المركز السابع بعد الفوز بكأس الملك على نادي الهلال.

تمديد فترة العروض لشراء حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السعودي

وكشفت مصادر لجريدة الشرق الأوسط، بأن رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مددت فترة تقديم العروض لشراء حقوق النقل التلفزيوني لنقل منافسات الدوري وكأس الملك وكأس السوبر مرتين متتاليتين بسبب عدم تقديم الشبكات السعودية التلفزيونية أي عروض رسمية، وكانت فترة التقديم الثانية انتهت الأربعاء الماضي الموافق 6 يوليو الجاري بعد أن انتهت الفترة الأولى في 29 من يونيو الماضي علما بأن فترة التقديم الرئيسية انتهت في 22 يونيو .

وأكدت المصادر أنه الشبكات المعنية بالنقل لم تتقدم حتى اليوم، وفسرت المصادر عدم التقدم بالعروض إلى أن الأرجح لجوء رابطة الدوري إلى نظام التعميد المباشر لأي شبكة تلفزيونية تتقدم بعرضها المالي، فيما سيعلن عن الفائز بالنقل يوم 27 يوليو الجاري ما لم تطرأ أي مستجدات في الأمر.