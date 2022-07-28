اليمن إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب
حجز المنتخب الوطني للشباب رسمياً، بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم، مستفيداً من فوز منتخب الجزائر على نظيره الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتغلب تونس على جيبوتي بسداسية نظيفة.
بهذه النتيجة ضمن منتخب اليمن التواجد في ربع نهائي البطولة، كأفضل منتخب حل في المركز الثاني من المجموعات الست وفقاً لنظام البطولة.
وكان المنتخب الوطني الشاب، حقق فوزاً مقنعاً على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف لهدف، في ختام مباريات المجموعة الثانية، ليظفر بنقاط المباراة الثلاث ويلحق بالأردن المتأهل سلفاً، في حين غادرت الإمارات البطولة من الباب الضيق بحصولها على نقطة يتيمة.
ومن المقرر أن يخوض اليمن مباراة ربع النهائي أمام منتخب السعودية مستضيف وحامل لقب البطولة، الأحد المقبل عند الساعة الرابعة والنصف مساء.
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