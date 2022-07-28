نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري 30 يوليو والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري ينتظرها الملايين من محبي الساحرة المستديرة وتأتي المباراة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز في لقاء حاسم يسعى خلاله المارد الأحمر إلى الفوز على فريق المقاولون العرب.

بعد لقاء الأهلي ومصر المقاصة السابق بات الجميع ينتظر اللقاء التالي مع المقاولون العرب الذي يجتهد الفريق الأهلي من أجل تحقيق الفوز وخاصة بعد الهجوم الشديد من عشاق النادي الأهلي على مستوى الفريق في المباريات الأخيرة.

وسوف نوضح عبر السطور التالية موعد مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري و التي من المقرر إقامتها يوم السبت القادم مع توضيح تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الأهلي والمقاولون

تشكيل الفريق الأحمر في المباراة وفقًا لما نشره النادي الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع يشغله كل من رامي ربيعة أيمن أشرف ياسر إبراهيم.

خط الوسط يتشكل من كل من محمود وحيد ومحمد فخري وكريم فؤاد وأليو ديانج.

خط الهجوم يحتله كل من محمد مجدي أفشة وحسام حسن وأحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

موعد مباراة الفريق الأحمر والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز ضمن الدورة الحادية والعشرين في لقاء ينتظره الملايين خاصة بعد أن اشتعل الغضب في قلوب عشاق المارد الأحمر بعد المباريات الأخيرة والخسائر المتكررة للفريق وتجري المباراة يوم السبت القادم الموافق 30 من شهر يوليو 2022.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والموافقة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية و التي تقابلها الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والمقاولون العرب

القنوات الناقلة للمباراة قناة أون تايم سبورت 1 و التي يمكن مشاهدتها عن طريق ضبط جهاز الاستقبال لديك على تردد 11862 عبر القمر الصناعي نايل سات معدل تصحيح الخطأ 5/6 جودة HD استقطاب عمودي

يتم نقل مباريات الدوري المصري والعديد من المباريات ضمن مباريات الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورت 2 و التي يمكن مشاهدتها من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12303 معدل الترميز 5/6 استقطاب عمودي بجودة HD.