نيمار مهدد بالسجن لعامين بسبب تهم "فساد"

سيخضع النجم البرازيلي نيمار للمحاكمة في أكتوبر المقبل، بسبب مخالفات مفترضة في عملية انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عام 2013، حسب ما ذكر مصدر قضائي، اليوم الأربعاء.

وسيحاكم نيمار والرئيسان السابقان لبرشلونة، ساندرو روسل، وجوزيب ماريا بارتوميو، بتهم "فساد" في صفقة التعاقد مع المهاجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من ناديه السابق سانتوس البرازيلي عام 2013.

وستجرى المحاكمة في الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر.

وذكرت صحيفة "أل باييس" الإسبانية، أن الادعاء الإسباني يطالب بسجن نيمار لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو، إضافة إلى تغريم نادي برشلونة 8.4 مليون يورو.

وأوضحت أن هذه المحاكمة ستعقد بعد 7 سنوات من شكوى مجموعة "دي آي إس" البرازيلية، التي تعتبر نفسها متضررة من توقيع نيمار مع برشلونة لأنها كانت تمتلك 40 بالمئة من حقوق اللاعب عندما كان يلعب لنادي سانتوس.

وكان نادي برشلونة، أقر بداية بدفع 57.1 مليون يورو (40 مليونا لعائلة اللاعب نيمار و17.1 لناديه السابق سانتوس)، مقابل الحصول على خدماته، لكن بحسابات القضاء الإسباني، وصلت قيمة الصفقة إلى 83 مليون يورو على الأقل.

واعتبرت مجموعة "دي آي إس" التي حصلت على 6 ملايين من المبلغ الذي دفع للنادي البرازيلي، أن برشلونة ونيمار اتفقا على إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الصفقة.

ويعتقد مسؤولو الشركة (المجموعة) البرازيلية أنهم كانوا ضحية خدعة اختلقها نيمار وأقاربه وبرشلونة، وتطالب بتعويضات تزيد عن 150 مليون يورو.

وتشمل حيثيات القضية أن نيمار وقع عقدين مع برشلونة وتم تجاهل الشركة التي تملك حقوقه التسويقية، التي تطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد نجم باريس سان جيرمان بحبسه 5 سنوات أو منعه من ممارسة كرة القدم لنفس الفترة.

المصدر: وكالات