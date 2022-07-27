مانشستر يونايتد يضم مارتينيز من أياكس

مانشستر يونايتد يضم مارتينيز من أياكسأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعزيز دفاعه باللاعب الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 58 مليون دولار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مارتينيس، الفائز بلقب الدوري الهولندي مرتين بإشراف مدرب يونايتد الحالي إريك تن هاغ قبل انتقاله أخيراً إلى ملعب "أولد ترافورد"، لموقع يونايتد، قوله: "إنه لفخر كبير الانضمام إلى هذا النادي الكبير لكرة القدم".

ويشار إلى أن المدافع الدولي، ابن الـ 24 عاماً والذي تعاقد مع "الشياطين الحمر" حتّى عام 2027 مع خيار التجديد لعام إضافي، لعب في صفوف أياكس منذ عام 2019 وخاض معه 120 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

بدوره.. رحّب المدير الرياضي في يونايتد جون مورتو بوصول المدافع الدولي (7 مباريات) المتوج بلقب مسابقة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده 2021، قائلاً: "ليساندرو هو لاعب رائع سيجلب المزيد من الجودة والخبرة لتشكيلة إريك (تن هاغ)".

وأضاف: "يسعدنا أنه اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد ونتطلع إلى رؤيته يتطور بشكل أكبر ومساعدة الفريق على تحقيق النجاح الذي نهدف إليه".

وأكد أياكس أنه توصل إلى اتفاق مع يونايتد على رسوم نقل قدرها 58.2 مليون دولار (57.37 مليون يورو)، بما في ذلك المتغيرات، حيث من الممكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 67.37 مليون يورو في صفقة قياسية للاعب قادم من الدوري الهولندي.