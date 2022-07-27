نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسود تصطدم بالفدائي.. موعد مباراة المغرب وفلسطين كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب وفلسطين ، تختتم مساء الخميس 28 يوليو 2022، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العرب للشباب تحت 20 سنة ، والتي تستضيفها منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، حيث يحتضن ملعب ستاد نادي ضمك في مدينة خميس مشيط السعودية، فعاليات المواجهة القوية والنارية، على صدارة المجموعة السادسة، والتي تجمع منتخبا فلسطين والمغرب ، والتي تمثل تحديًا بين التاريخ والطموح، ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية وإعلامية ضخمة.

نتناول خلال التغطية القادمة، كل التفاصيل والأخبار والمستجدات بشأن موعد مباراة المغرب وفلسطين والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم السادس “بالمسمى الجديد” من بطولة كأس العرب للشباب 2022 ، بجانب تاريخ مشاركات الفريقين وإنجازاتهما بالمونديال العربي، ونختتم بالحديث حول تاريخ مواجهات المغرب وفلسطين .

مباراة المغرب وفلسطين

مواجهة أخرى قوية ونارية، ستكون أيضًا خارج التوقعات، في بطولة كأس العرب للشباب 2022 .

فمن كان يتوقع أن تنتهي مباراة الإمارات واليمن ، بفوز عريض وتاريخي لليمن السعيد.

وأيضًا نجح الفدائي نفسه، في حسم مباراة السودان وفلسطين بانتصار واكتساح لصقور الجديان.

وذلك رغم المستوى الطيب الذي قدماه منتخبا الإمارات والسودان، بالإضافة إلى العراق ولبنان.

غير أن الرباعي ودع البطولة من الدور الأول.

وبالتالي لن يكون هناك توقعات للمنتخبات المتأهلة، في ظل الرغبة الكبيرة في الفوز لدى الفرق الـ18 جميعًا.

وفي مواجهة الخميس، يسعى أسود الأطلسي إلى حسم التأهل، بالفوز ولا شيء غيره.

بينما سيكفي المنتخب الفلسطيني التعادل، من العبور التاريخي الأول إلى دور الثمانية بالمونديال العربي.

نستعرض بدايةً ترتيب المجموعات الست بعد انطلاق أولى مواجهات الجولة الثالثة في كأس العرب تحت 20 سنة :

وهذا سجل المنتخبات الـ27 المشاركة في البطولة العربية على مدار تاريخها وإنجازاتهم بها:

نحيط علم حضراتكم، بأنه وفي إطار مباريات اليوم الأخير من مواجهات الجولة الثالثة والحاسمة، ستقام مواجهة قوية أخرى.

حيثما مباراة تونس وجيبوتي ، والتي تسبق لقاء الفدائي والأسود.

المنتخب المغربي

نستهل تغطيتنا مع المنتخب المغربي للشباب ، والذي يقدم بطولة مميزة في مشاركته الخامسة بها.

حيثما نجح في ضرب المنتخب السوداني في أولى مبارياته، برباعية مثيرة.

دفعته حاليًا بعد مواجهات الجولة الثانية، إلى احتلال المركز الثاني في المجموعة.

وذلك برصيد 3 نقاط وصافي (2) هدف.

متساويًا مع المنتخب الفلسطيني متصدر المجموعة في النقاط وصافي الأهداف.

ولكن يتفوق الفدائي في عدد الأهداف المسجلة.

تاريخيًا، شارك المنتخب المغربي تحت 20 سنة ، كما أسلفنا 5 مرات من قبل في المونديال العربي للشباب .

كان نصيبه منها لقبين.

الأول كان في موسم 1989 ، وفاز فيها على المنتخب العراقي في النهائي (3-1).

والثاني، كان في نسخة 2011 ، وحصد خلالها اللقب على حساب الأخضر السعودي.

بعد حسم النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، إثر انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

المنتخب الفلسطيني

في المقابل، يدخل منتخب فلسطين تحت 20 سنة ، مواجهة الخميس، بدوافع معنوية كبيرة.