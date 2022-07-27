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عمر شويل - جدة دوري يلو 2022 ، المملكة السعودية متميزة دائماً ، حيث أنها تضم بطولات متعددة لكرة القدم لها أهمية كبيرة، ولذلك فهي تأخذ أنظار واهتمامات جميع الجمهور، فتلك المسابقة الكروية تثير لديهم متعة كبيرة وتشويق لدى المشاهدين وكذلك المشجعين، كما أن كافة المسابقات لها حب خاص من الأشخاص، ولذلك فإن مقالنا سيتحدث عن دوري هام ويوضح لكم الإجابة عن تساؤل متى يبدأ دوري يلو 2022.

متى يبدأ دوري يلو 2022

من المقرر أن تكون بداية دوري يلو بالموسم الجديد الخامس والعشرين من شهر أغسطس والسبب بالتعرف على ميعاد هو التأخير الذي حدث بنهاية الدوري لكأس الأمير محمد، ذلك الذي قد استمر إلى شهر يونيو، وكان من المفترض أن تكون نهايته بشهر مايو، وميعاد القرعة لم تحدد حتى وقتنا هذا، علماً بأن مباريات الدوري السعودي ستكون بالرابع والعشرين من شهر يوليو، وانتهاء الدوري لم يعلن عنه حتى وقتنا الحالي.

السبب وراء تسمية الدوري باسم يلو

إن السبب وراء تسمية دوري يلو بذلك الاسم هو التوقيع لعقد مع شركة الوفاق الخاصة بتأجير السيارات يلو، حيث أنها أنشأت دوري ثلاث مواسم وهي رائدة بالدرجة الأولى بالشرق الأوسط بمجال التأجير للسيارات، والدوري سيشهد تغيير ملحوظاً، حيث أنها تمنح لهم تجربة فريدة من نوعها متى يكون هناك منافسة رفيعة المستوى بين الأندية، بشكل يكون مواكب للتطور الكروي داخل المملكة.

أسماء الأندية بدوري يلو

إن دوري يلو يتكون من أندية متعددة، فهو دوري الدرجة الأولى شارك فيه حوالي 20 نادي، وإليكم أسماء هذه الأسئلة وهي كالآتي:

نادي القادسية.

نادي أحد.

نادي جدة.

نادي الخليج.

نادي النهضة.

نادي العروبة.

نادي الجيزة.

نادي الدرعية.

نادي الأخدود.

النادي الأهلي.

نادي الخلود.

نادي كوكب.

نادي حطين.

نادي هجر.

نادي الجبلين.

نادي الوحدة.

نبذة عن دوري يلو

إن دوري يلو هو الدوري الخاص بالدرجة الأولى لكافة المحترفين بالسعودية، وهي مسابقة كروية لها أهمية كبيرة بالمملكة، ومن يهبط من تلك الدرجة يلعب بأندية الدور الثاني، كما أنه يلعب به عشرين نادي 1976 أي من 46 عام، وبالنسبة لأكثر النوادي التي حققت اللقب نادي الوحدة.

جدول ترتيب الأندية بدوري يلو

إن نادي الخليج متصدر المركز الأول بترتيب الأندية في دوري يلو الدرجة الأولى، وإليكم الجدول الخاص بترتيب الأندية وهو كالآتي: