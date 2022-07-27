نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام شمال أفريقي مثير.. موعد مباراة الجزائر وليبيا كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر وليبيا ، تفتح مباريات اليوم الثاني من مواجهات الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات في كأس العرب للشباب تحت 20 سنة لعام 2022 ، والمقامة حاليًا في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، حيث يستضيف مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تمثل صدامًا شمال أفريقي مباشرًا على صدارة المجموعة الثالثة، والتي تجمع منتخبا ليبيا والجزائر ، إذ يحسم الفائز بالمواجهة التأهل مباشرة إلى الدور الثاني.

نتناول في التغطية التالية، كل التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الجزائر وليبيا والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم السادس من بطولة كأس العرب للشباب 2022 “بالمسمى الجديد”، علاوة على تاريخ مشاركات الفريقين وإنجازاتهما بها، ونختتم بالحديث عن تاريخ مواجهات الجزائر وليبيا .

مباراة الجزائر وليبيا

يبدو أن الأربعاء، هو يوم المواجهات الأفريقية في إطار البطولة العربية لمنتخبات الشباب .

حيثما تقام مباراة مصر والصومال عقب مواجهة الخضر وأحفاد المختار .

وذلك لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة ، ولكن عن المجموعة الرابعة.

أما عن اللقاء الأول، فهو يمثل قمة شمال أفريقية خالصة.

يسعى من خلالها منتخبا ليبيا والجزائر ، إلى إنجاز مهمة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

حيثما يتساوى الفريقان في رصيد النقاط الثلاث، بينما يتفوق المنتخب الليبي في رصيد صافي الأهداف.

ورغم أن كفة المشاركات والإنجازات على الورق ترجح كفة محاربي الصحراء.

ولكن نتائج الموسم الجديد من المونديال العربي ، تؤكد أن العبرة بالأداء والتوفيق في الملعب خلال الدقائق الـ90.

وما مواجهة الإمارات واليمن ، وكذلك لقاء السودان وفلسطين عنا ببعيد.

حيثما نجح النسور اليمنيون والفدائيون الفلسطينيون، في تحقيق المفاجأة، رغم صعوبة التأهل حتى الآن.

خاصة مع عدم حسم الفريقان اللذين سيتأهلان عن المجموعة كـ أفضل من حصدوا المركز الثاني بالمجموعات الست.

عمومًا سنتعرف بدايةً على ترتيب المجموعات في بطولة كأس العرب حتى انطلاق أولى مباريات اليوم الأول في الجولة الثالثة :

وهذا أرشيف المشاركات للمنتخبات الـ27 وأبرز إنجازاتهم في البطولة العربية :

المنتخب الجزائري

نستهل تغطيتنا مع منتخب الجزائر تحت 20 سنة ، والذي يكافح من أجل اللقب العربي الأول.

وذلك عقب 4 مشاركات.

يتشارك فيها مع منتخبات السعودية والمغرب العراق في قائمة أكثر المنتخبات حضورًا في المونديال العربي للشباب .

كانت أبرز إنجازاته فيها، هي بلوغ النهائي في النسخة الماضية 2021.

قبل الخسارة من الأخضر السعودي ، مستضيف الموسم الحالي، بنتيجة (1-2).

وفي النسخة الثانية من كأس العرب للشباب 2012 ، حصد محاربو الصحراء المركز الرابع.

وذلك إثر الخسارة الكبيرة من ليبيا برباعية نظيفة في لقاء تحديد المركز الثالث.

وبالتالي فهو يسعى للثأر في مواجهة الأربعاء.