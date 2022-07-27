نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة المجانية مع التشكيل المتوقع للفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة، حيث أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي صفحة مباراة الجونة التي أقيمت مساء يوم الأحد على ستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز، لذلك نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة والتشكيل المتوقع للفريقين.

مباراة الأهلي ومصر المقاصة

يحل النادي الأهلي ضيفاً على نادي مصر المقاصة في الجولة 27 من الدوري المصري 2021-2022 في ستاد المقاولون العرب، حيث فاز الأحمر في مباراته الأخيرة من الدوري على الجونة بهدفين مقابل لا شيء، كما رفع النادي الأهلي رصيده بعد الفوز إلى 51 نقطة، واستمر الفارق بينه وبين بيراميدز 4 نقاط بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، وتعادل فريق مصر المقاصة مع طلائع الجيش في الجولة الماضية بدون أهداف، واستمر في قاع الترتيب برصيد 15 نقطة حيث أقترب أكثر من الهبوط.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الجولة 27 من الدوري المصري اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، في ستاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في الدوري

كما تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصرياً، وتقوم بإذاعة المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة على شاشتها الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، ولمن لا يتمكن من متابعة المباراة من خلال شاشة التلفاز، يمكن مشاهدتها عن طريق خدمة البث المباشر على شبكات الإنترنت.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ريكاردو سواريش التشكيل التالــــــي:

التشكيل 4 – 2 – 3 – 1

على معلول – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم.

أليو ديانج – حمدي فتحي.

صلاح محسن – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة.

حسام حسن.

التشكيل المتوقع لمصر المقاصة

كما من المتوقع أن يعتمد المدرب عيد مرازيق التشكيل التالـــــــــي: