نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن (2 – 2).. نتيجة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم 27-7-2022 الودية.. يوفنتوس يسجل هدف التعادل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم في هذا التقرير الرياضي ملخص و نتيجة مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية اليوم. حيث يخوض فريق يوفنتوس لقاءًا هامًا أمام نظيره نادي برشلونة صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري 2022. وذلك على ملعب كوتن بول في مدينة دالاس. وفي السياق ذاته تأتي مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم ضمن الجولات الصيفية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي يلي نرصد لكم تفاصيل المباراة.

ملخص و نتيجة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم

تترقب عشاق البارسا نتيجة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم بعدما نجح الأول في تحقيق فوز مفاجئ على غريمه التقليدي نادي ريال مدريد في لقاء كلاسيكو لاس فيجاس يوم الأحد الماضي الموافق 24-7-2022. وانتهت نتيجة المباراة بتقدم برشلونة بهدف نظيف في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول عن طريق تسديدة صاروخية من “رافينيا”.

نتيجة مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية

ونتابع معكم بشكل لحظي في السطور التالية ملخص و نتيجة مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية. فور انطلاق صافرة المباراة التي تبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر. وفي تمام الساعة الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

برشلونة 2:2 يوفنتوس

ملخص مباراة برشلونة ضد يوفنتوس

انطلقت منذ قليل مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية. وشهدت الدقيقة الخامسة من الشوط الأول تسديدة قوية من ليفاندوفيسكي في مرمى يوفنتوس ولكن الحارس تصدى لها بصعوبة.

تمر ثلاثون دقيقة حتى الآن ولا تزال النتجية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تمكن فريق برشلونة من تسجيل الهدف الأول في مرمى يوفنتوس عن طريق اللاعب عثمان دمبيلي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39 استطاع يوفنتوس أن يدرك هدف التعادل عن طريق “مسعود”.

فريق برشلونة يتمكن من إحراز هدف التقدم الثاني في الدقيقة 40 عن طريق “دمبيلي”.

وفي أحداث الشوط الثاني من مباراة برشلونة ويوفنتوس استطاع الفريق الإيطالي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب “مويس كين”.

تمر الدقيقة 85 من عمر المباراة ولا يزال التعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2 – 2.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم

تذاع مباراة برشلونة ضد يوفنتوس اليوم عبر شاشة قناة الرابعة العراقية الرياضية. والتي تنقل أحداث المباراة مجانًا بجودة بث عالية HD. وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات. وفيما يلي نرصد لكم تردد القناة

تردد قناة الرابعة العراقية

القمر الصناعي نايل سات التردد 11678 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 2/3 الجودة SD

تشكيل برشلونة ويوفنتوس

من المتوقع أن نادي برشلونة مواجهة يوفنتوس اليوم بالتشكيلة التالية :

حراسة المرمى: تير شتيجن

وفي خط الدفاع: جوردي ألبا – رونالد أراوخو – إريك جارسيا – سيرجينيو ديست

أما في الوسط: جافي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري

الهجوم: رافينها – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من ديست، بيكيه، ديباي، فاتي، بينيا، دي يونج، رافينها، كولادو، تيناس، بابلو توري، عبد الصمد الزلزولي، بالدي، مارك كاسادو، جافي.

وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن يخوض نادي يوفنتوس مباراة البارسا اليوم بالتشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

أما في خط الدفاع: خوان كوادرادو، دانيلو، فيديريكو غاتي، أليكس ساندرو.

ويتوجد في خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي.

ويأتي في خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، ماركو دا غراكا، دوشان فلاهوفيتش.

ويتواجد على دكة بدلاء يوفنتوس : فلاهوفيتش، مكيني، جاتي، بيليجريني، بنسوليو، روجاني، ماتياس سولي، اكي، نيكولو، بيرين، جراسا، جاروفاني، توماسو، ماتيا كومبانيون، فاجيولي.