إليك.. موعد مباراة اليمن والامارات اليوم في بطولة كأس العرب للشباب 2022 و القنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة اليمن والامارات اليوم في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة و القنوات الناقلة للمباراة. نرصدها لكم في السطور التالية عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يخوض منتخب اليمن لقاءًا همًا أمام نظيره منتخب الإمارات في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور مجموعات كأس العرب للشباب. والتي تقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية وتستمر جولاتها حتى يوم السادس من شهر أغسطس القادم. وفيما يلي نرصد لكم تفاصيل مباراة اليمن والامارات كأس العرب.

مباراة اليمن والامارات اليوم في كأس العرب

وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة اليمن والامارات اليوم في بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عام. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب اليمني تلقى هزيمة قاسية في منافسات الجولة الثانية التي جمعته بنظيره منتخب الأردن يوم السبت الماضي الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري. حيث انتهت المباراة بين المنتخبين بنتيجة هدف نظيف. وفي السياق ذاته تمكن المنتخب اليمني خلال أحداث الشوط الأول من حفاظ شباكه التي لم يتغلب عليها منتخب الأردن بإحراز أي أهداف. ومع بداية الشوط الثاني من المباراة اقتنص منتخب النشامي هدف التقديم خلال الدقيقة 64 عن طريق لاعبه “يوسف حسين”.

مباراة اليمن اليوم

وعلى الجانب الآخر يأتي منتخب الامارات الذي يواجه نظيره اليمني مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي ضمك. حيث تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإماراتي تعادل في منافسات الجولة الماضية التي جمعته بنظيره منتخب الأردن على ستاد نادي ضمك بخميس مشيط. وتمكن المنتخب الإماراتي من إحراز هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة بعدما سجل منتخب النشامي هدف التقدم في الوقت الضائع من أحداث الشوط الأول. وانتهت المباراة بين المنتخبين بنتيجة هدف مقابل هدف. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة اليمن والامارات اليوم في كأس العرب للشباب و القنوات الناقلة.

موعد مباراة اليمن والامارات اليوم في كأس العرب للشباب 2022

يحين موعد مباراة اليمن والامارات في منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا. مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري. وتقام المباراة على ستاد ملعب ضمك بالمملكة العربية السعودية خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة اليمن والامارات اليوم السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً عمان في تمام الساعة 9:00 مساءً

بطاقة مباراة منتخب اليمن ضد الإمارات في كأس العرب للشباب

المباراة مباراة منتخب الإمارات ضد اليمن البطولة الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت سن 20 عام الموعد والتوقيت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-7-2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات – في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الأردن الملعب ملعب نادي ضمك القنوات الناقلة سيتم بث المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية ksa sport HD – قناة الكأس القطرية – قناة الرابعة العراقية

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والامارات في كأس العرب للشباب

حصلت العديد من القنوات الرياضية الفضائية على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب للشباب 2022 هذا الموسم. ويأتي من أبرز القنوات الناقلة لمباراة اليمن والامارات اليوم قناة الرابعة العراقية وقناة السعودية الرياضية. وبالإضافة أيضًا إلى قناة دبي الرياضية وقناة الكأس القطرية.

اليمن والامارات كأس العرب

جدير بالذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم كشفت عن طاقم تحكيم مباراة اليمن والامارات اليوم في الجولة الثالثة من كأس العرب للشباب. حيث من المقرر أن يكون الحكم الدولي “محمد معروف” حكمًا للساحة. ويأتي سامي هلهل مساعد أول للحكم. فيما سيكون “وايس رشيد” مساعد ثاني والحكم الرابع محمد خالد.