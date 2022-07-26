نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري 2022 والقنوات الناقلة للمباراة “on time sport” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري 2022 ضمن الجولة 27 في الدوري الممتاز يحل نادي الزمالك ضيفاً في ستاد السلام على فيوتشر، من الجدير بالذكر فوز الزمالك بهدفين دون رد على سموحة ليبتعد من جديد بالصدارة برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط على بيراميدز، و9 نقاط عن الأهلي، كما ان نادي فيوتشر فقط فاز بأربعة أهداف على البنك الأهلي مقابل هدف في اللقاء الأخير، وقد حافظ على مركزه في الترتيب حيث ظل بالمركز الرابع برصيد 42 نقطة في جدول الترتيب، وفي هذا المقال سنتعرف معكم على موعد المباراة، والتي ستقام من ضمن، كما سنوضح تردد القنوات الناقلة لتلك المباراة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

تم تحديد موعد مباراة الزمالك وفيوتشر والذي سيكون في يوم الخميس القادم الموافق 28 من شهر يوليو الحالي 2022، ستقام في ستاد السلام، وستنطلق الصافرة معلنة عن بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وقد صرح مدرب نادي الزمالك أنه قد تم الاستعداد للمباراة من خلال التدريب المكثف وأنهم سوف يفوزون بالمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

سوف يتم نقل المباراة علي قناة أون تايم سبورت on time sport حيث تعتبر تلك القناة واحدة من أقوى القنوات الفضائية المصرية التي تهتم بالرياضة كذلك فهي تقوم ببث جميع مباريات الدوري المصري والأندية، كأس العالم كذلك أيضًا فهي تعتبر الناقل الحصري لجميع المسابقات المصرية والمباريات.

قناة on time sport

لمتابعة المباراة يجب عليك تنزيل التردد علي الرسيفر الخاص بك كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

دقة الجودة: HD.

تردد قناة 2 on time sport على النايل سات

للحصول علي القناة بكل سهولة، ومتابعة المباريات الحصرية قم بتنزيل التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD.

تردد قناة أون sport 3

لتحميل قناة أون sport 3 علي القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة، ومشاهدة البرامج الرياضية، وأحداث البطولات تابع التالي: