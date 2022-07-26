باريس يعلن تعاقده مع نوردي موكييلي

باريس يعلن تعاقده مع نوردي موكييليأعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، الثلاثاء، عن تعاقده لمدة خمس سنوات وحتى العام 2027، مع المدافع الفرنسي الدولي نوردي موكييلي، من لايبزيغ الألماني، لتعزيز خط دفاعه.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن القيمة تتراوح بين 10 و15 مليون يورو.

وكان موكييلي سبق وأن أكد رحيله عن لايبزيغ بطل كأس ألمانيا بشريط فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اللاعب الدولي البالغ 24 عاما "جماهير لايبزيغ، بعد أربع سنوات سويا، وصلت قصتنا إلى نهايتها".

وساهم موكييلي في حلول لايبزيغ في المركز الثاني خلف بطل ألمانيا في عام 2021، والفوز بالكأس الموسم المنصرم، كما تألق على الساحة الأوروبية بوصوله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020 ومسابقة "يوروبا ليغ" 2022.

وسيسمح وصول موكييلي، الذي خطا خطواته الأولى في باريس أف سي قبل انتقاله إلى لافال ومونبلييه وثم لايبزيغ في 2018، للنادي الباريسي المملوك قطريا، بالحصول على حلول إضافية على الرواق الأيمن حيث يلعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وبإمكان موكييلي أن يلعب أيضا ضمن دفاع مكون من ثلاثة لاعبين، وهو نظام يفضله المدرب الباريسي الجديد كريستوف غالتييه الذي حل بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبات موكييلي ثالث لاعب ينضم إلى بطل فرنسا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا من بورتو، والمهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي (20 عاما) من رينس.

المصدر: أ ف ب