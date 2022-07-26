نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالفيديو” كلية الملك خالد العسكرية 1443.. وكيفية التسجيل وشروط القبول في المقال التالي
يتطلع عدد كبير من الطلاب في جميع انحاء المملكة العربية السعودية الى التعرف على تفاصيل القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444 للعام الدراسي الجديد، والتي تعتبر واحدة من أهم الكليات العسكرية الموجودة في المملكة العربية السعودية بشكل عام، حيث أعلنت الكلية رسميا عن مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم القبول، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط التسجيل والقبول في كلية الملك خالد العسكرية1444 وكيفية التسجيل.
شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444
وقد اعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب ان يتم توافرها لكي يتم التسجيل في العام الدراسي الجديد، والتي قد جاءت على النحو التالي.
- من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط كذلك ان يكون المتقدم قد نشأ في المملكة العربية السعودية،.
- كما يجب ان يكون حسن السيرة، عدم الحكم عليه بأحكام جرائم، أو حدود شرعية.
- كما يشترط كذلك عدم الزواج من أجنبية.
- من الضروري أن يكون سن المتقدم عمره ما بين 17 و 22 سنة يوم التسجيل.
- يشترط ان يتم تناسب الطول والوزن حسب المقاييس المعمول بها عسكريًا.
- أن يكون المتقدم متحصلاً على الثانوية العامة للعام الدراسي 1443 هـ بانتظام نهاري.
- كذلك يجب أن يكون المعدل التراكمي العام للمتقدم 80%.
- كما يجب أن لا تقل درجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي عن 60 درجة.
- كما حددت كاس الملك خالد العسكرية كذلك اجتياز اختبار STEP لكفاية اللغة الإنجليزية للمركز الوطني قياس.
كيفية التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444
ويمكن ان يتم التسجيل من قبل الطلاب في كلية الملك خالد العسكرية بسهولة من خلال تعبئة البيانات في الحقول الإلزامية عبر الموقع الخاص بالكلية، ومن ثم يتم رفع المستندات المطلوبة والتي تتمثل في شهادة الثانوية العامة بالمقاسات المبينة في التعليمات، والصور الشمسية، ومن ثم يتم الضغط على التسجيل، ومن ثم يتم عرض رقم الطلب ويتم إرساله عبر رسالة نصية، وقد أوضحت وزارة الحرس الوطني، أنه يمكن للمتقدم خلال فترة التقديم القيام بالتعديل على البيانات، وذلك عبر اختيار أيقونة “تعديل البيانات”.
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