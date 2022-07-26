نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة لأجل تأهل ثالث.. موعد مباراة مصر والصومال كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والصومال ، استكمالًا لمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة لموسم 2022 ، والتي تحتضنها منطقة عسير السعودية، في مدينتي أبها وخميس مشيط، يستضيف مساء الأربعاء 27 يوليو 2022، ملعب ستاد نادي ضمك بخميس مشيط فعاليات المواجهة الحاسمة والمصيرية، والتي تجمع منتخبا الصومال ومصر ، الساعيتان نحو التأهل إلى دور ربع النهائي من المونديال العربي 2022 ، وإن كانت حظوظ الفراعنة على الورق أعلى.

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة مصر والصومال والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار المنتخبين في كأس العرب تحت 20 عامًا في نسختها السادسة “بالمسمى الجديد بعد «كأس فلسطين للشباب»”، علاوة على تاريخ مشاركات المنتخبين الأفريقيين وإنجازاتهما، ونختتم بـ تاريخ مواجهات مصر والصومال .

مباراة مصر والصومال

مواجهة أفريقية جديدة إذن، ستشهدها بطولة كأس العرب للشباب 2022 .

يأمل من خلالها منتخبا الصومال ومصر ، في تقديم عرض جديد، يليق بكرة القدم الأفريقية.

كما يضاعف من تواجد فرق القارة السمراء في الدور الثاني من البطولة العربية لمنتخبات الشباب .

وكما أسلفنا، فحظوظ منتخب الساجدين على الورق تبدو أفضل.

غير أن نتائج مواجهات البطولة حاليًا، لا تعكس إلا الأداء في الملعب على مدار 90 دقيقة.

وما المنتخب السوداني للشباب عنا ببعيد.

فبعد تقديمه أداءً مميزًا خلال مباراتيه أمام المغرب وفلسطين ، إلا أنه غادر البطولة من الباب الكبير.

وبعد تلقيه هزائم فادحة وغير مستحقة، مع تحميل الدفاع والحارس المسؤولية الأكبر في ذلك.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعات الست في البطولة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية :

وهذا جدول المنتخبات المشاركة في كأس العرب ونتائجها بها:

نشير إلى أنه، وضمن مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة والحاسمة في بطولة كأس العرب للشباب 2022.

ستشهد المنافسات مواجهة أفريقية أخرى، تمثل صراعًا مباشرًا على صدارة المجموعة الثالثة، والتأهل إلى الدور الثاني.

حيثما مباراة الجزائر وليبيا ، والتي تسبق مواجهة الفراعنة ونجوم المحيط.

المنتخب المصري

نستهل تغطيتنا مع منتخب مصر تحت 20 سنة ، والذي نجح في عبور اختبار عمان في الجولة الأولى بنجاح.

إلا أن مستوى الفراعنة يبدو غير مطمئن، خاصةً مع النجاعة الهجومية والتهديفية لفرق البطولة.

لكن تبقى الروح المصرية والاجتهاد في الملعب، قادرين على قلب أي معادلة.

وما فعله الفراعنة الكبير في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون ، خير دليل.

فرغم التوقعات التي أشارت لعدم إمكانية مواصلة تماسيح النيل المشوار.

إلا أنهم بلغوا النهائي الكبير، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الظفر باللقب الثامن.

لكن كان الحظ مع الاجتهاد حليفًا للمنتخب السنغالي وصيف أمم أفريقيا 2019.

عمومًا يعتلي المنتخب المصري للشباب حاليًا صدارة المجموعة الرابعة.

وذلك برصيد 3 نقاط وصافي 1 هدف.

والفريق بحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل.

كي يبتعد عن المنتخب العماني المساوي له في النقاط، غير أن الأخير يتفوق في رصيد الأهداف المسجلة.

تاريخيًا، خاض منتخب مصر تحت 20 سنة غمار البطولة 4 مرات من قبل.

لم يحظ خلالهما باللقب، حيث توقفت مسيرته مرتين عند دور ربع النهائي، لينال المركز السادس.

وذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في السعودية، وتوج بها أسود التيرانجا.

وفي المونديال العربي للشباب 2021 ، الذي استضافته مصر، وفاز به الأخضر السعودي.

المنتخب الصومالي

في المقابل، يدخل منتخب الصومال تحت 20 سنة ، مواجهة الأربعاء.

وهو لا يمتلك إلا فرصة واحدة من أجل التأهل للدور الثاني، تكمن في الفوز وبعدد كبير من الأهداف.

كي يتخطى مصر وعمان ، أو على الأقل ضمن الدخول ضمن الثنائي (أفضل أصحاب المركز الثاني).

وبشكل عام، يخوض المنتخب الملقب بـ “نجوم المحيط”، تجربته الأولى في البطولة العربية للشباب.

حيثما لم يسبق له المشاركة فيها من قبل، وبالتالي لا يعول عليه الكثير في ظهوره الأول بها.

تاريخ مواجهات مصر والصومال

على صعيد المواجهات بين الصومال ومصر ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، لم نعثر على مواجهات سابقة بين الشقيقين الأفريقيين.

سواءً على مستوى الشباب أو الكبار.

باستثناء لقاء وحيد كان مقررًا في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 1989.

غير أن المنتخب الصومالي انسحب قبل المنافسات، مدغشقر وتوجو.

ما منح الفراعنة حينها بطاقة التأهل مباشرة إلى دور ربع النهائي.

قبل أن يخسر من مالي، ويودع البطولة.

وشهدت المسابقة تتويج المنتخب النيجيري باللقب، بعدما فاز على مالي في النهائي (2-0).

موعد مباراة مصر والصومال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة القمة الأفريقية الحاسمة ، مساء الأربعاء، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

ستقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء، وذلك عبر قناة KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، وكذلك عبر القناتين العراقيتين، الرابعة الرياضية Alrabiaa Sport والرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD ، بجانب شبكة قنوات أبوظبي ودبي الرياضيتين الإماراتيتين.

وعن حكم مباراة مصر والصومال ، فالمنتظر أن يقوم الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) بتسميته قبل انطلاق اللقاء بساعات.

وبشأن معلق مباراة مصر والصومال ، فمن غير المعلوم حتى كتابة تلك السطور طاقم التعليق على المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا خلال التغطية السابقة، على كل المعلومات والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الصومال ومصر والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الفريقين في الموسم السادس من كأس العرب للشباب تحت 20 سنة ، وأيضًا تاريخ المشاركات والإنجازات لكلٍ منهما، إضافة إلى تاريخ مواجهات الصومال ومصر .