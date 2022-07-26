القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات وديات الأندية وتشكيل الريدز المتوقع أمام وريد بول سالزبورج

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات، حيث يستضيف ملعب ريد بول أرينا بالنمسا المباراة الودية بين الفريقين ليفربول وريد بول سالزبورج، في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد 2022-2023، وقد خاض نادي سالزبورج العديد من المباريات الودية هذا الصيف، والتي كانت آخرها ضد أوستريا فيينا وانتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، كما خاض الريدز ثلاثة مباريات ودية خلال هذا الصيف فاز خلالهم في اثنين وخسر واحدة، ونستعرض لكم من خلال الفقرات التالية موعد مباراة ليفربول أمام ريد بول سالزبورج.

مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

لم يخسر فريق ليفربول خلال الفترة التحضيرية إلا عند مواجهته بفريق مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي حسمه الأخير بأربع أهداف نظيفة، والذي فصل خلاله المدير الفني يورجن كلوب للريدز، كما شارك محمد صلاح في الدقيقة الــ 60 من عمر المواجهة، ويرغب يورجن كلوب في منح الفرصة الأكبر للصفقات الجديدة، وذلك للانسجام بشكل سريع مع الفريق الإنجليزي والاعتماد عليها بشكل رئيسي بداية الموسم الجديد القادم، وعلى رأسهم داروين نوبيز وكارفاليو.

موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

وتنطلق صافرة المباراة بين ليفربول وريد بول سالزبورج القادمة التي تقام ضمن معسكر الريدز الذي يخوضه في النمسا.

وذلك في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022.

ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

في محاولة لتجهيز العناصر الأساسية والصفقات الجديدة.

للمنافسة بشكل مبكر على لقب الإنجليزي الذي فقده الموسم السابق لصالح مانشستر سيتي.

كما أهدر فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في المباراة النهائية على يد ريال مدريد.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات

وحصلت قناة الشارقة الرياضية الإماراتية على حقوق إذاعة المباراة حصرياً بين الفريقين ليفربول وريد بول سالزبورج في جميع بلاد الوطن العربي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد، فهي تعتبر الناقل الحصري الوحيد باللغة العربية.

التشكيل المتوقع لليفربول

ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب التشكيل التالـــــي: