نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة العراق والسعودية اليوم .. “الآن” موعد مباراة منتخب السعودية والعراق في بطولة كأس العرب للشباب 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد لعبة العراق والسعودية اليوم في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا و القنوات الناقلة. حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة العراق والسعودية التي تقام مساء اليوم الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة الثالث من دور المجموعات والتي تعتبر الجولة الحاسمة والأخيرة ببطولة كأس العرب للشباب. ويسعى منتخب أسود الرافدين للوصول إلى المربع الذهبي بالتغلب على نظيره الأخضر في لعبة اليوم. فيما يعلق منتخب السعودية آماله بالفوز والانتقال إلى دور الـ 8 بإستغلال عامل الأرض الذي يواجه عليه نظيره العراقي.

لعبة العراق والسعودية في كأس العرب للشباب

تحمل لعبة منتخب العراق ضد نظيره السعودي في منافسات كأس العرب للشباب 2022. قمة مرتقبة يسعى خلالها المنتخبين لاقتناص فرصة الفوز من أجل الانتقال إلى الدور المقبل ومع ذلك الأمر فإن المنتخب العراقي يتذيل حاليًا جدول ترتيب مجموعته بدون نقاط وذلك بعدما خسر أمام منتخب موريتانيا بنتيجة هدف نظيف خلال منافسات الجولة الثانية من البطولة والتي جمعت المنتخبين على ستاد نادي ضمك يوم السبت الماضي 23-7-2022.

مباراة السعودية اليوم

ويلتقي منتخب السعودية اليوم أمام نظيره منتخب العراق. بعدما نجح في تحقيق أداءِ قوي خلال المباريات التي خاضها بالبطولة. فهو يتصدر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط. وذلك بعدما نجح في التغلب على نظيره الموريتاني خلال منافسات الجولة الافتتاحية من البطولة بنتيجة هدفين نظيفين. وفي لعبة العراق اليوم يكفي لمنتخب السعودية التعادل حتى يتأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022.

موعد مباراة السعودية والعراق اليوم في كأس العرب للشباب 2022

يأتي موعد مباراة السعودية والعراق في الجولة الثالث من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 عامًا. مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري. وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السعودية والعراق اليوم السعودية في تمام الساعة 4:00 مساءً مصر في تمام الساعة 3:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 5:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 4:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق اليوم

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لـ لعبة العراق والسعودية اليوم في كأس العرب للشباب. من المقرر أن يتم بثها على عدة قنوات فضائية. حيث يتأتي من ضمن القنوات الناقلة للمباراة مايلي:

قناة الرابعة العراقية الرياضية.

وأيضًا قناة السعودية الرياضية.

بالإضافة إلى قناة الرياضية العراقية.

وقناة الكأس القطرية.

بطاقة مباراة منتخب العراق والسعودية في كأس العرب للشباب