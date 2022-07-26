القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بطولة كأس الأبطال الدولية وتشكيل الفريقين المتوقع

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية التي تأتي ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، والتي تضم فريق نادي برشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وتشيفاز جوادالاخارا المكسيكي وكلوب أمريكا المكسيكي، وسوف تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس الأبطال الدولية الودية، ضمن الجولة التحضيرية للأندية استعداداً للموسم المقبل 2022-2023، كما أقيم قبل مباراة برشلونة ويوفنتوس مباراتان في كأس الأبطال الدولية، ومن خلال هذا التقرير سوف نطلعك عزيزي القارئ على موعد المباراة الودية المرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس والقنوات الناقلة.

مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية

يواصل برشلونة الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2022-2023 في المعسكر الذي يقيم به الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يخوض برشلونة عدداً من المباريات في أمريكا، والتي بدأها بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي الذي تمكن خلالها من تحقيق الفوز بستة أهداف مقابل لا شيء، كما تمكن في المباراة الثانية تحقيق الفوز أيضاً على ريال مدريد بهدف دون رد، ويحاول نادي برشلونة استغلال فترة التحضير للموسم الجديد من أجل انسجام الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم.

موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس

وتنطلق مباراة برشلونة ويوفنتوس على أرض ملعب (كوتون بول) بمدينة دالاس.

كما تنطلق صافرة الحكم لبداية أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

بينما الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية

وقد أعلنت القناة الرابعة الرياضية العراقية عن نقلها للقاء بين الفريقين برشلونة ويوفنتوس، وذلك عبر شاشتها المفتوحة مجاناً لكافة متابعين وعشاق الكرة المستديرة حول العالم العربي، كما أعلنت القناة الرسمية لنادي برشلونة بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة، ويمكن متابعة القناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر نايل سات من خلال البيانات التاليـــــة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل 4 – 3 – 3

جوردي ألبا – سيرجينيو ديست – إريك جارسيا – رونالد أراوخو.

جافي – بيدري – سيرجيوبوسكيتس.

أنسو فاتي – عثمان ديمبيلي – روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس