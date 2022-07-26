اعلن الاتحاد المنستيري ان ادارة النادي انهت صفقة انتقال المهاجم يوسف العبدلي الى فريق اهلي جدة السعودي.

واوضح الفريق السعودي من جهته على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان العبدلي (23 سنة) وهو ابن اللاعب السابق للنادي الافريقي لسعد العبدلي امضى عقدا بموسمين مع افضلية التجديد لموسم اخر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد المنستيري: يوسف العبدلي يعزز صفوف اهلي جدة السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.