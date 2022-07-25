نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اليمن والإمارات كأس العرب 2022 للشباب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة اليمن والإمارات كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، يستضف ملعب ستاد نادي ضمك بخميس مشيط واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة مساء يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر يوليو 2022، وذلك في مباراة تجمع بين اليمن والإمارات العربية المتحدة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دوري مجموعات بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية بمشاركة 18 منتخباً.

مباراة اليمن ضد الإمارات

ويدخل المنتخب اليمني وعينه على الفوز على المنتخب الإماراتي من أجل الحفاظ على ماتبقى له من آمال في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت عشرين عاماً، حيث تعد فرصة المنتخب اليمني الوحيدة في التأهل هي الفوز على المنتخب الإماراتي بنتيجة كبيرة، ومن ثم انتظار نتائج بقية المجموعات، إذ أنه لايمكن أن يكون المنتخب اليمني على صدارة المجموعة الثانية بعد أن تلقى الخسارة على يد المنتخب الأردني في مباراة الجولة الأولى.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الإماراتي يحتاج للفوز على المنتخب اليمني بفارق هدفين على الأقل من أجل التأهل بشكل مباشر كأول عن المجموعة الثانية، ومن ثم يكون المنتخب الإماراتي صاحب بطاقة التأهل بشكل مباشر إلى دور ربع النهائي بغض النظر عن بقية نتائج المجموعات الأخرى، حيث سيكون وقتها المنتخب الإماراتي صاحب صدارة المجموعة الثانية.

ويعد المنتخب الإمارات الأوفر حظاً في التأهل من هذه المباراة، إذ أن الفوز بنتيجة كبيرة يجعله على الصدارة، ومن ثم حسم التأهل، كما أنه قد يتأهل رفقة المنتخب الأردني حال التساوي في عدد النقاط.

موعد مباراة اليمن والإمارات

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة اليمن والإمارات العربية المتحدة في دوري المجموعات لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2022 تحت عشرين سنة، حيث ستقام المباراة مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت اليمن، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والإمارات

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة اليمن والإمارات العربية المتحدة في كأس العرب للشباب من خلال شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى، بالإضافة إلى قناة الرابعة الرياضية العربية، وقناة الشارقة الرياضية.