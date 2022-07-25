نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «ويتجدد الأمل».. موعد مباراة الإمارات واليمن كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإمارات واليمن ، تختتم مساء الثلاثاء 26 يوليو 2022 مباريات اليوم الأول في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة موسم 2022 ، والتي تحتضنها منطقة عسير السعودية خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس القادم، وذلك حين يستضيف ملعب ستاد نادي ضمك في مدينة خميس مشيط السعودية، فعاليات المواجهة القوية والفاصلة، والتي تجمع منتخبا اليمن والإمارات ، الطامحين إلى اقتناص بطاقة العبور إلى دور ربع النهائي من المونديال العربي للشباب ، ولو من مقاعد الوصافة.

نستعرض سويًا خلال السطور القادمة، مختلف الأخبار والتفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الإمارات واليمن والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في الطبعة السادسة من كأس العرب للشباب 2022 (بالمسمى الجديد بعد تغييره من “كأس فلسطين”)، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات الإمارات واليمن .

مباراة الإمارات واليمن

على خير تنطلق مساء الثلاثاء، آخر مباريات اليوم الأولى في الجولة الحاسمة من دور المجموعات في مونديال شباب العرب.

حيث يخوض منتخبات اليمن والإمارات ، مواجهة قوية وصعبة.

يسعيا من خلالها إلى الفوز والنقاط الثلاث، من أجل انتزاع الصدارة أو المركز الثاني على أقل تقدير.

حيثما لا تقبل مواجهتهما القسمة على اثنين، وتبقى حظوظ الأبيض الإماراتي أفضل.

لكن مهمة الإماراتيين لن تكون سهلة، قياسًا بالمستوى المتميز الذي قدمه اليمن السعيد.

وذلك في المباراة الأولى أمام الأردن، لولا الخسارة بفارق الخبرة فقط!.

عمومًا نستعرض في البداية أرشيف المنتخبات الـ27 المشاركة في كأس العرب على مدار تاريخها:

وهذا ترتيب المنتخبات الأكثر فوزًا بلقب البطولة :

وذلك ترتيب المجموعات الست بعد خوض مباريات الجولتين الأولى والثانية :

وأخيرًا جدول مباريات المونديال العربي للشباب من المباراة الافتتاحية وحتى النهائية :

نذكر بأنه وضمن مواجهات اليوم الأول من الجولة الثالثة والحاسمة في دور المجموعات بالبطولة العربية .

يقام لقاء قوي وفاصل، يسبق مواجهة عيال زايد والنسور اليمنية.

حيثما مباراة السعودية والعراق ، والذي يطمح من خلالها أصحاب الأرض لحسم التأهل.

بينما لا يمتلك أسود الرافدين إلا الفوز على حامل اللقب، مع عدد وافر من الأهداف.

المنتخب الإماراتي

نستهل تغطيتنا مع منتخب الإمارات تحت 20 سنة ، والذي يمكن وصفه نسبيًا بالمحظوظ.

حيثما أفلت في الجولة الأولى من خسارة محققة أمام النشامى +90.

ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من كأس العرب ، رغم صعوبتها.

إذ يحتل الأبيض حاليًا المركز الثاني برصيد نقطة وصافي (0) هدف.

وحال فوزعلى اليمن بفارق صافي هدفين، فسيتأهل بشكل كبير إلى دور الثمانية.

أبيض الشباب يواجه منتخب اليمن غدًا ضمن بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/zM8o08DhtB — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) أبيض الشباب يواجه منتخب اليمن غدًا ضمن بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/zM8o08DhtB — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) July 25, 2022

على صعيد الإنجازات والنتائج التاريخية ، فالمنتخب الإماراتي يحظى بمشاركتين فقط في البطولة.

لم يتخط خلالهما دور المجموعات، وهو ما يسعى إلى تغييره في الظهور الثالث.

المنتخب اليمني

في المقابل، ومع منتخب اليمن تحت 20 عامًا ، والذي واجه حظًا بائسًا في الجولة الثانية.

حينما خسر من المنتخب الأردني “المجتهد” بعد أكثر من ساعة لعب.

ورغم تقديم المنتخب اليمني أداءً مميزًا ومفاجئًا خلال مجريات اللقاء.

ولكن فشل في الخروج ولو بنقطة التعادل “المستحق” في الحقيقة.

حاليًا يتذيل منتخب اليمن السعيد ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط أو الأهداف.

ويمتلك فرصة صعبة للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ8.

شريطة الفوز بعدد كبير من الأهداف، لتخطي المنتخب الأردني صاحب الصدارة.

أو على الأقل التأهل ضمن أفضل ثواني (أصحاب المركز الثاني في المجموعات الست).

وشاركت النسور اليمنية في نسخة واحدة من المونديال العربي للشباب بالموسم الماضي.

ودع خلالها المنافسة من الدور الأول.

تاريخ مواجهات الإمارات واليمن

على صعيد المواجهات اليمنية الإماراتية .

فوفق متابعاتنا في “ثقفني”، لم يسبق للمنتخبان أن التقيا من قبل.

لا على مستوى فرق الشباب أو حتى في بطولة كأس العرب .

غير أن 14 مواجهات ضمت الجانبين على مستوى الكبار.

وذلك في العديد المسابقات، بينها 4 لقاءات في تصفيات كأس العالم .

ومباراة في تصفيات كأس آسيا ومثلها في دورة الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب العربية.

فضلًا عن 4 مواجهات في كأس الخليج العربي “خليجي”، و3 مباريات ودية.

فازت الإمارات في 11 مباراة، بينما حققت اليمن الفوز في 3 لقاءات.

ولم تشهد مواجهاتهما أي تعادلات.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الإمارات أمام اليمن ، أحرز الأبيض الإماراتي 31 هدفًا، بينما سجل اليمن السعيد 14 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الإمارات واليمن ، فكانت فوز عيال زايد بنتيجة (3-2).

وذلك خلال تصفيات كأس العالم 2002 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان .

وتوجت به البرازيل بعد الفوز على ألمانيا (2-0).

وعن أكبر فوز “صفري” حققته الإمارات ضد اليمن ، فجاء بنتيجة (3-0).

وهو ما تحقق في 3 مناسبات.

آخرها كان في مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج العربي 2019 .

والتي فاز المنتخب البحريني بلقبها بعد الانتصار على السعودية بهدف نظيف.

موعد مباراة الإمارات واليمن والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المصيري، مساء الثلاثاء، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت الإمارات، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية واليمن، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الإمارات واليمن ، فالمعتاد أن يعلن الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) عن حكام المواجهات قبل ساعات قليلة من انطلاقها.

ستقوم شبكة القنوات السعودية الرياضية ( الناقل لمباريات مونديال العرب للشباب ) بتغطية أحداث اللقاء، عبر KSA Sports 1 HD ، وكذلك من خلال القناة الرابعة الرياضية العراقية Alrabiaa Sport والقناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD .

وبشأن معلق مباراة الإمارات واليمن ، فلم تعلن – حتى اللحظة – القنوات الناقلة عن معلقي المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا خلال التغطية السابقة على كل التفاصيل والكواليس والأخبار بشأن موعد مباراة اليمن والإمارات والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في الموسم الحالي من كأس العرب ونتائجهما به، بجانب تاريخ المشاركات والإنجازات، وأيضًا تاريخ مواجهات اليمن والإمارات .