سان جيرمان يكتسح غامبا أوساكا بسداسية

سان جيرمان يكتسح غامبا أوساكا بسداسيةتغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه غامبا أوساكا الياباني بنتيجة 6-2، في مباراة ودية جمعت الفريقين اليوم الاثنين، ضمن استعدادات النادي الباريسي للموسم الجديد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تناوب على تسجيل سداسية الفريق الباريسي كل من بابلو سارابيا، ونيمار "هدفين"، ونونو مينديز، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، في الدقائق 28، 32، 60، 37، 39، و86 على الترتيب، بينما أحرز كيسوكي كوروكاوا، وهيروتو هدفي الفريق الياباني في الدقيقتين 33 و70.

وكان سان جيرمان وصل إلى اليابان الأسبوع الماضي، وخاض مباراتين وديتين فاز خلالهما على كاواساكي فرونتال بهدفين مقابل هدف، وعلى وأوراوا ريدز بثلاثية، قبل أن يحقق انتصارا ثالثا اليوم بالفوز على غامبا أوساكا بنتيجة 6-2.

وخاض النجمان نيمار وميسي أول سبعين دقيقة، ضمن تشكيلة المدرب الجديد كريستوف غالتييه.

وبعد تسجيله من نقطة الجزاء، منح نيمار هدفاً لميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات. ردّ ميسي الجميل لأغلى لاعب في العالم والذي سرت تكهنات حول تركه سان جرمان قبل أن يؤكد في الأيام الأخيرة بقاءه.