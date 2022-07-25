نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «فرصة لتصحيح المسار».. موعد مباراة البحرين وجيبوتي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة البحرين وجيبوتي ، في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة لعام 2022 ، ولحساب المجموعة الخامسة، يستضيف مساء الاثنين 25 يوليو 2022، ملعب ستاد نادي ضمك في مدينة خميس مشيط، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع منتخبا جيبوتي والبحرين ، حيثما يتساوى الفريقان في عدد المشاركات بالمونديال العربي ، فيما يتفوق الأحمر البحريني بشكل طفيف، وهو ما يؤشر لمواجهة مثيرة تستحق المتابعة.

نتناول خلال السطور المقبلة، كل التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة البحرين وجيبوتي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم السادس من كأس العرب للشباب 2022 ، فضلًا عن تاريخ المشاركات والإنجازات، ونختتم بالحديث عن تاريخ مواجهات البحرين وجيبوتي .

مباراة البحرين وجيبوتي

مواجهة جديدة إذن، تحمل فرصة أخرى للمنتخب البحريني من أجل العبور إلى الدور الثاني.

ولو من مقعد الوصيف، ضمن أحسن أصحاب المركز الثاني في المجموعات الست.

من أجل إهداء كرة القدم البحرينية إنجاز جديد، على مستوى البطولة العربية للمنتخبات.

فيما يمتلك المنتخب الجيبوتي طموحًا مشابهًا في تخطي دور المجموعات.

وربما الوصول لأبعد من ذلك، وفق أداء الفريق وحظوظه في مباريات مونديال العرب للشباب .

قبل الخوض في التفاصيل، نستعرض أولًا سجل مشاركات المنتخبات في كأس العرب قبل النسخة السادسة (بالمسمى الجديد):

وهذا جدول ترتيب المنتخبات المتوجة بلقب البطولة:

وذلك ترتيب المجموعات الست بعد خوض مباريات الجولتان الأولى والثانية:

وإليكم جدول مباريات المونديال العربي من الافتتاح وحتى المباراة النهائية بإذن الله:

نحيط حضراتكم علمًا، بأنه وضمن مباريات اليوم الأول في الجولة الثالثة من الدور الأول في كأس العرب للشباب، ستقام مواجهة نارية أخرى.

حيثما مباراة السودان وفلسطين ، والتي تسبق مواجهة غواصين اللؤلؤ وجيبوتي.

المنتخب البحريني

نستهل تغطيتنا مع منتخب البحرين تحت 20 سنة ، والذي يدشن حضورًا ثالث في مونديال شباب العرب .

يرغب من خلاله في تكرار إنجاز كأس العرب 2020 .

والذي بلغ فيه دور ربع النهائي، قبل أن يصطدم بالمنتخب السنغالي “البطل”.

وأطيح به بعد خسارة كبيرة بخماسية نظيفة.

وفي مشاركته الثالثة بكأس العرب ، يتذيل الأحمر ترتيب المجموعة الخامسة.

بعدما خسر من نسور قرطاج في لقاءه الافتتاحي.

ما عقد نظريًا فرصته في التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

بانتظار الفوز على جيبوتي، بعدد وافر من الأهداف، من أجل اقتناص صدارة المجموعة.

أو اللعب على فرضية مرافقة أحد فرق المجموعات الأخرى، ضمن “أفضل ثواني” من أصحاب المركز الثاني.

المنتخب الجيبوتي

في المقابل، يدشن منتخب جيبوتي تحت 20 سنة ظهورًا ثالثًا أيضًا في مونديال العرب للشباب .

حيثما يرغب في تخطي دور المجموعات، والذي سبق وتوقفت مسيرته معهما.

في النسختين الماضيتين.

Les requins U20 en mode entraînement pic.twitter.com/fIxQ9nRnXY — Fédération Djiboutienne de Football FDF (@FederationFdf) Les requins U20 en mode entraînement pic.twitter.com/fIxQ9nRnXY — Fédération Djiboutienne de Football FDF (@FederationFdf) July 23, 2022

ففي كأس العرب 2020 بالسعودية ، خرج الفريق الملقب بالمطلين على البحر الأحمر ، بعد ثلاث هزائم متتالية.

بدأت أمام مدغشقر (3-4)، ثم المغرب (0-6)، وانتهاءً بالبحرين (1-2).

أما في موسم 2021 في مصر ، فقد تلقى المنتخب الجيبوتي هزائم فادحة.

الأولى جاءت من الإمارات (0-8) ثم المغرب (0-4)، واختتمها أمام طاجيكستان (0-5).

وهو ما يعكس تراجعًا على مستوى النتائج في المشاركتين الوحيدتين له في المونديال العربي.

وحال تكراره في المشاركة الثالثة، فقد يصبح أسوأ المنتخبات المشاركة في البطولة على الإطلاق!.

تاريخ مواجهات البحرين وجيبوتي

على صعيد المواجهات بين جيبوتي والبحرين ، فقد وفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الفريقين مواجهة واحدة.

هي كما أسلفنا في إطار دور المجموعات من كأس العرب 2020 .

وخسر خلالها المنتخب الجيبوتي (1-2).

موعد مباراة البحرين وجيبوتي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المصيرية، مساء الاثنين ، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر.

وعن حكم مباراة البحرين وجيبوتي ، فسيعلن الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) عن طاقم التعليق على اللقاء خلال ساعات بإذن الله.

ستقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة، وذلك عبر فضائية KSA Sports 1 HD وكذلك قنوات الرابعة الرياضية العراقية Alrabiaa Sport والرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD.

وبشأن معلق مباراة البحرين وجيبوتي ، فلم تعلن القنوات الناقلة حتى كتابة تلك السطور عن معلقي المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا خلال التغطية الماضية، على كل التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة جيبوتي والبحرين والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة الحالية من كأس العرب للشباب ، وأيضًا تاريخ مشاركات الفريقين وإنجازاتهما، وأخيرًا تاريخ مواجهات جيبوتي والبحرين .