نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو استعادة الأمل.. موعد مباراة السودان وفلسطين كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السودان وفلسطين ، تفتتح مساء الاثنين 25 يوليو 2022 مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات دور المجموعات في إطار بطولة كأس العرب للشباب 2022 والتي تحتضنها منطقة عسير في المملكة العربية السعودية ، وتحديدًا في مدينتي خميس مشيط وأبها ، حيث يستضيف ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع منتخبا فلسطين والسودان ، واللذين يمتلكان حظوظًا متقاربة للتأهل إلى دور الثمانية من مونديال شباب العرب.

نتناول في التغطية المقبلة، كافة الأخبار والتفاصيل والكواليس عن موعد مباراة السودان وفلسطين والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم السادس من كأس العرب تحت 20 سنة “بالمسمى الجديد”، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات للمنتخبين، وأخيرًا تاريخ مواجهات السودان وفلسطين .

مباراة السودان وفلسطين

مواجهة قوية أخرى ضمن بطولة كأس العرب للشباب ، تترقبها الجماهير العربية والسودانية والفلسطينية على الأخص.

حيثما تزداد الإثارة والسخونة في المنافسات، مع التقدم في الأدوار كما هو معلوم.

ومع جولة الحسم، تتعاظم حظوظ فرق، فيما تتلاشى فرص أخرى، وتبقى المفاجآت حاضرة.

وتتقارب مستويات الفريقين نسبيًا، خصوصًا على صعيد المشاركات في المونديال العربي.

نتناول فيما يلي أرشيف المنتخبات التي سبق لها المشاركة في كأس العرب تحت 20 سنة في نسخها الأربع الماضية:

علمًا بأنه قد تم إلغاء كأس العرب 2014 والتي كان مقررًا إقامتها في قطر.

إليكم ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب البطولة :

وذلك ترتيب المجموعات الست قبيل انطلاق مباريات الجولة الثالثة (قبل اليوم الأخير في الجولة الثانية) :

وهذا جدول مباريات كأس العرب للشباب من البداية وحتى النهائي :

نذكِّر بأنه وضمن مباريات اليوم الأول من جولة الحسم “الثالثة” في كأس شباب العرب ، تقام مواجهة في غاية الأهمية.

حيثما مباراة البحرين وجيبوتي عن المجموعة الخامسة.

والتي لا بديل فيها لـ”الخناجر” عن الفوز، من أجل منافسة تونس على الصدارة.

أو على الأقل الدخول ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني في المجموعات الست.

المنتخب السوداني

نستهل تغطيتنا مع منتخب السودان تحت 20 عامًا ، والذي يبحث عن ذاته.

حيثما خسر في لقاءه الأول، رغم اجتهاده، من أمام المنتخب المغربي للشباب.

بفضل خبرة أسود الأطلسي، أحد أربع منتخبات ضمن الأكثر مشاركة، فضلًا عن تقاسمه صدارة الأكثر تتويجًا مع السعودية (لقبين).

تاريخيًا، يمتلك المنتخب السوداني للشباب رصيدًا من المشاركات في المونديال العربي يبلغ 3 مشاركات سابقة.

لم يتخط في أيً منهم الدور الأول (دور المجموعات).

وهو ما يسعى لكسره في الظهور الرابع بالبطولة، وهو يستحق ذلك في الحقيقة بحكم أدائه أمام الأسود.

المنتخب الفلسطيني

في المقابل، يدخل منتخب فلسطين تحت 20 سنة ، مواجهة الاثنين، باحثًا عن إنجاز جديد.

إذ يتشابه مع منافسه السوداني في عدم تخطي دور المجموعات.