نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «نهائي مبكر».. موعد مباراة السعودية والعراق كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والعراق ، استكمالًا لمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة ، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل، حيثما انطلقت “جولة الحسم” مساء الاثنين 25 يوليو 2022، ولحساب المجموعة الأولى، يستضيف مساء الثلاثاء، ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، مواجهة قوية ومرتقبة، تعد بمثابة نهائي مبكر للنسخة السادسة من مونديال العرب للشباب ، تجمع منتخبا العراق والسعودية .

في السطور التالية، نستعرض تفصيلًا كواليس وآخر الأخبار والمستجدات حول موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في الموسم الجديد من كأس العرب للشباب ، فضلًا عن تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية والعراق .

مباراة السعودية والعراق

على خير تنطلق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ، في بطولة كأس العرب للشباب 2022 .

ومن مجموعة أصحاب الأرض “المجموعة الأولى”، يلتقي منتخبا العراق والسعوية .

وهما من بين 4 فرق حظيت بلقب الأكثر مشاركة في البطولة، برصيد 4 مشاركات سابقة.

رفقة منتخبي الجزائر والمغرب .

ورغم فارق النتائج والترتيب على مستوى المجموعة في النسخة الحالية من المونديال العربي .

إلا أن مواجهات الصقور وأسود الرافدين ، دومًا ما تحمل مفاجآت خاصة.

نستعرض في البداية سجل المنتخبات المشاركة في كأس العرب خلال النسخ الأربع الماضية:

وهذا ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب البطولة :

وهذا ترتيب المجموعات الست قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة (قبل اليوم الأخير في الجولة الثانية) :

وإليكم جدول مباريات كأس العرب تحت 20 سنة من البداية وحتى النهائي :

ننوه إلى أنه، وضمن مواجهات اليوم الثاني من الجولة الثالثة، تقام مواجهة حاسمة أخرى.

حيثما مباراة الإمارات واليمن ، والتي يمتلك فيها المنتخبان حظوظًا متساوية للتأهل.

غير أن الأبيض يعتبر الأقرب بحكم ما انتهت إليه مباراتهما الأولى في المسابقة.

المنتخب السعودي

مع منتخب السعودي تحت 20 عامًا ، نستهل تغطيتنا لـ”النهائي المبكر” لكأس العرب 2022 .

والذي يمضي بخطىً ثابتة نحو رقم قياسي مميز “يضرب به عصفورين بحجرٍ واحد”.

حيثما أنه وحال تتويجه بلقب النسخة السادسة من البطولة ، سيكون الفريق الأول الذي يحظى بـ3 ألقاب.

متفوقًا على منافسه اللدود المنتخب المغربي صاحب البطولتين.

كما سيتمتع بإنجاز مثالي، بحصد لقب البطولة مرتين متتاليتين.

وهو مالم يسبق لأي منتخب أن حققه.

ونجح المنتخب السعودي للشباب في الظفر بلقب مونديال العرب في نسختي 1985 “كأس فلسطين” و2021 .

وللمفارقة أنها جاءت على حساب الجزائر في المرتين، وبنتيجة واحدة (2-1).