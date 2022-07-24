نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكم قائمة الزمالك أمام سموحة اليوم الاحد ٢٤/٧/٢٠٢٢ وجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

تم الإعلان من قبل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الفريق التى ستخوض مباراة سموحة المعلن عنها مساء غد يوم الأحد بإستاد القاهرة، وذلك فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، لهذا الأمر سوف نتعرف معًا على قائمة الزمالك أمام سموحة من خلال هذا المقال تابعونا. قائمة الزمالك أمام سموحة تضم قائمة الزمالك أمام سموحة أسماء اللاعبين التالية: حارس مرمى محمد عواد – محمد نديم. خط الدفاع محمود علاء – محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم أمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي” الونش”. خط الوسط اسلام جابر – سيف فاروق جعفر – يوسف ابراهيم الشهير ب”أوباما” – محمود عبد الرازق الشهير” بشيكابالا” – محمد أشرف الشهير ب” روقا” – أيمن حفني – أحمد سيد الشهير بـ” زيزو”. خط الهجوم سيد عبد الله الشهير ب” نيمار” – سيف الجزيري. جدول ترتيب الدوري المصري نوضح لكم من خلال هذه الفقرة جدول ترتيب الدوري المصري، كما يلى: نادي الزمالك حاز على 57 نقطة.

نادي بيراميدز حاز على 53 نقطة.

نادي الأهلي حاز على 48 نقطة.

نادي فيوتشر حاز على 39 نقطة.

نادي سموحة حاز على 39 نقطة.

نادي البنك الأهلي حاز على 37 نقطة.

نادي طلائع الجيش حاز على 37 نقطة.

نادي فاركو حاز على 35 نقطة.

نادي سيراميكا حاز على 32 نقطة.

نادي المصري البورسعيدي حاز على 31 نقطة.

نادي الاتحاد السكندري حاز على 30 نقطة.

نادي الإسماعيلي حاز على 26 نقطة.

نادي غزل المحلة حاز على 26 نقطة.

نادي الجونة حاز على 26 نقطة.

نادي المقاولون العرب حاز على 23 نقطة.

نادي إيسترن كومباني حاز على 21 نقطة.

نادي مصر المقاصة حاز على 14 نقطة.

نادي إنبي حاز على 30 نقطة. جدول ترتيب أهداف الدوري المصري فيما يلى نوضح لكم جدول ترتيب أهداف الدوري المصري، وهو كما يلى: حاز اللاعب أحمد سيد الشهير “بزيزو” بنادي الزمالك على 12 هدف.

حاز اللاعب مروان حمدي بنادي سموحة على 12 هدف.

حاز اللاعب مايو لولو بنادي الاتحاد على 12 هدف.

حاز اللاعب جون إيبوكا بنادي إنبي على 10 أهداف.

حاز اللاعب مصطفى شلبي بنادي إنبي على 9 أهداف.

حاز اللاعب شادي حسين بنادي سيراميكا على 9 أهداف. عمر شويل - جدة اليكم قائمة الزمالك أمام سموحة اليوم الاحد ٢٤/٧/٢٠٢٢ وجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليكم قائمة الزمالك أمام سموحة اليوم الاحد ٢٤/٧/٢٠٢٢ وجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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