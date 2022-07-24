نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص مباراة برشلونة ضد الريال في كلاسيكو لاس فيجاس في المقال التالي

عمر شويل - جدة واجه برشلونة وريال مدريد، اللذان يقيمان مع يوفنتوس جولتهما التمهيدية للموسم الجديد في لاس فيغاس بأمريكا، في مباراة ودية ممتعة وجذابة. لعب روبرت ليفاندوفسكي لأول مرة بقميص برشلونة، وارتدى أنطونيو روديجر وأورلين شواميني قميص ريال مدريد لأول مرة في الكلاسيكو.

الدعم بفضل هدف رافينيا الخارق الرائع، فاز برشلونة على الكلاسيكو الودية في لاس فيجاس. كان لاعبي ريال مدريد بعيدين عن الاستعدادات اللازمة في هذه المباراة ، وكان برشلونة يتمتع بميزة نسبية بالعديد من الهجمات.

معلومات مباراة ودية بين برشلونة وريال مدريد

التاريخ : السبت 2 أغسطس 1401 (24 يوليو 2022)

الوقت : السادسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة

المكان : Allegiant Stadium ، لاس فيغاس

الحكم : مارك الاتين

هداف برشلونة : رافينيا 27 ‘

التشكيلة الأساسية لبرشلونة وريال مدريد

برشلونة (3-3-4) : تراستيجن أروجو ، كريستنسن ، إريك جارسيا ، ألبا | أبقار ، عربات صغيرة ، أبوية | رافينيا ، ليفاندوفسكي ، فاتي.

ريال مدريد (3-3-4) : كورتوا لوكاس فاسكيز ، روديجر ، ميليتاو ، آلا. | فالفيردي، شوامني ، كامافينجا | رودريجو ، هازارد، فينيسيوس.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد 1-0

شهد ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد الريال فوز البارسا بنتيجة 1 / 0 ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022-2023 في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية. وأحرز البرازيلى رافينيا لاعب وسط برشلونة الإسبانى الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية على يسار كورتوا حارس الريال لم يستطيع التصدى لها.

الدقيقة 18: تسديدة جميلة لفيديريكو فالفيردي من خلف منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة العمودية لمرمى برشلونة وللأسف فشل ريال مدريد في التسجيل.

الدقيقة 20: خطأ إدواردو كامافينجا في منطقة الجزاء ، أتيحت الفرصة لأنسو فاتي للتسجيل لكن تسديدته لم تكن دقيقة وخرجت من مرمى كورتوا.

برشلونة 1-0 ريال مدريد 27 ‘: على خطأ إدير ميليتاو الغريب وتمريرة خاطئة ، أرسل رافينيا تسديدة جميلة لريال مدريد خلف منطقة الجزاء وسجل هدفًا جميلًا.

الدقيقة 42: بعد خطأ ألبا على فينيسيوس جونيور ، اشتبك لاعبي الفريقين مع بعضهم البعض وتوقفت المباراة لبضع دقائق.

الدقيقة 60: منحت تمريرة لوكاس فاسكيز المتقدة فرصة ماركو أسينسيو للتسجيل في منطقة جزاء برشلونة ، لكن تسديدة الجناح الإسباني لم تكن دقيقة على الإطلاق وتجاوزت مرمى تيرستيجن.

الدقيقة 70: تمريرة جيدة من سيرجي روبرتو جعلت فرانك كيسيير فرديًا مع تيبو كورتوا ، لكن تسديدته البطيئة لم تكن جيدة وحارس ريال مدريد تصدى للكرة.

الدقيقة 85: منحت تمريرة فرانك كيسيير فرصة جيدة لعثمان ديمبيلي ، لكن تسديدته تصدى لها تيبو كورتوا ودخلت الزاوية.

الدقيقة 88: حصل عثمان ديمبيلي على فرصة أخرى بعد تمريرة سيرجي روبرتو ، تصدى كورتوا لتسديدته جزئياً ، لكن ممفيس لم يتمكن من استخدام الريباوند.

90 + 2 دقيقة: تسديدة سيرجيو داست من مسافة بعيدة ذهبت إلى الزاوية بضربة يد واحدة من كورتوا.

تاريخ مواجهات الديربي الإسباني

في تاريخ الديربي الإسباني الذي يقام منذ عام 1902 ، واجه فريقان 283 مرة ، فاز فيها ريال مدريد 104 مرة ، و 116 انتصرًا على برشلونة. في هذه المباريات سجل برشلونة 492 هدفا وريال 458 هدفا. في تاريخ هذا الديربي ، شارك مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس في 45 مباراة ، وأحرز نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 26 هدفًا.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال بعد المباراة في إشارة لغياب بن زاما: “لم يكن لدينا أفضل لاعب في العالم في هذه المباراة”. عندما لا يكون بن زاما مع ريال ، نشعر حقًا بالنقص. في الشوط الأول ، كنا نبحث في الغالب عن دفاع جيد وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة إلى حد ما. كانت جودة الفريق في الفريق الأول أقل مما كانت عليه في الشوط الثاني.