نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الاهلي والجونه اليوم الاحد ٢٤/٧/٢٠٢٢ وتوقيت المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد القليل من الساعات من الآن سوف ينطلق مواجهة الفريق الأهلي المصري المنتظرة في الدوري المصري والذي يقام أمام هذا نظيره العنيد، وهو فريق الجونة، والذي يسعى المارد الأحمر عن طريقه جاهداً لدي الظفر بالنقاط الثلاث الثمينة لكي يراضي جماهيره الذي يستشيط غضباً وذلك من أداء الفرق المتدني وذلك كان في الأيام الأخيرة.

فقد تم وقوع المارد الأحمر في نافذة الهزيمة والذي أعدها له فريق الزمالك الأبيض، بهدفين اثنين لهدف واحد، وفي اللقاء النهائي والأخير وذلك من بطولة كأس مصر باستخدام نسختها الماضية، لكي يقوم الفريق الأهلي المصري بفقد تلك فرصة الظفر باستخدام اللقب الثمين.

معلق مباراة الاهلي والجونه

سوف يتولى الأستاذ “أيمن الكاشف” هذه المهمة وهي مهمة تعليق الصوتي وذلك على الأحداث الذي تحدث في مواجهة الفريق الأهلي المصري وفريق الجونه اليوم يوم الأحد الذي يوافق بتاريخ 24 من شهر يوليو لعام 2022 ميلادي، والتي سوف يتم عرض هذه المباراة بصورة حصرية من خلال القناة الرياضية “أون تايم سبورت توو” التابعة لدي شبكة القنوات الرياضية المصرية أون تايم سبورتس.

موعد مباراة نادي الأهلي القادمة

يقوم النادي الأهلي باستقبال نظيره العنيد وهو فريق الجونه وذلك كان على استاد السلام، وهذا في مساء اليوم وهو يوم الأحد الذي يوافق يوم 24 من شهر يوليو لهذا العام 2022، ومن ضمن مجريات اللقاء الإياب بالجوله رقم 26 وذلك من مباريات الدوري المصري الممتازة.

وإلى أن يتم انطلاق صافرة الحكم الخاصة باللقاء وهي تكون معلنة لبداية الأحداث الذي تحدث في الشوط الأول وذلك من بين الجانبين وهذا في الأوقات التالية:

أولًا هذا يتم عرضه في تمام الساعة السادسه والنصف في المساء وذلك بتوقيت “القاهرة”.

وبينما يتم عرض هذا اللقاء في تمام الساعه السابعه والنصف في المساء وذلك بتوقيت “القدس الشريف” و”مكة المكرمة”.

أو في تمام الساعه الثامنه والنصف في المساء وذلك بتوقيت مدينة “أبو ظبي”.

ومن المهم أن نقوم بالذكر أن الخيم الخاصة بالتعادل السلبي وذلك كان على أجواء المواجهة لكي يتم الذهاب والتي جمعت الفريق الأهلي بنظيره العنيد الجونه.