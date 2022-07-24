عاجل.. رحيل نجم النادي الاهلي اللاعب محمود كهربا عن الفريق

و فى سياق متصل اقترح رئيس الاهلى الخطيب أن تتم إعارة اللاعب من جديد علي أن يقدم النادي الأهلي تنازل عن مستحقاته المالية والتخلص من تلك المعضلة بشكل نهائي و في تلك الإعارة كي يتمكن اللاعب من تسديدها هناك حل آخر تم طرحه علي طاولة اجتماعات النادي الأهلي و خلال الفترة المقبلة هو الحصول علي حملة إعلانية ضخمة يقوم بها اللاعب مع قيام أحد رجال الأعمال بدفع ما سيتبقى من قيمة الغرامة قال أمير بخصوص كهربا خسر قضيته في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية و نتمسك بالحصول على مستحقاتنا لدى اللاعب دفعة واحدة .

و قال ايضا رفضنا كافة الحلول الودية واشار ايضا سيكون بمثابة العبرة ما حدث في قضية كهربا لأي لاعب قبل أن يهرب من ناديه ولأي نادٍ يحاول أن يدفع أي لاعب للهروب عن صدور قرار في حق اللاعب ي كهربا يمنعه من ممارسة كرة القدم هذا ما ذكرته العديد من المصادر الصحفية التي تتحدث عن الايقاف و من قيمة عقد الإعارة سوف يحصل علية ، وايضا يذكر ان المحكمة الرياضية وقعت غرامة بقيمة مليوني دولار علي اللاعب كهرباء بإلاضافة لفوائد 5 فى المائه علي المبلغبان واللاعب بنسبة كبيرة لن يكون موجود في القلعه الحمراء خلال المير كاتو الصيفي .