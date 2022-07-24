انت الان تتابع خبر الآن.. بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت Yalla Shoot | مباراة الزمالك بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر اليوم 24-7-2022 يلا شوت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر، نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع دوت الخليج مشاهدة ابرز مباريات اليوم الاحد 24 يوليو، ومن خلال هذا التقرير سنقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك امام نادي سموحة السكندري في مباراة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 والذي لم ينتهي حتى الآن، ويحتضن ملعب القاهرة الدولي هذا اللقاء مساء اليوم في سهرة مروية ممتعة من سهرات الدوري المصري الممتاز والتي تحضر به المتعة والاثارة وخاصة في المباريات الاخيرة بسبب اشتعال المنافسة على لقب الدوري بين الثلاثي الاهلي والزمالك وبيراميدز، مباراة الزمالك بث مباشر.

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مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر، حقق نادي الزمالك مؤخرا لقب كأس مصر نسخة 2020-2021 بعدما تغلب على غريمه التقليدي النادي الاهلي في النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، واستطاع لاعبي الزمالك تحقيق الفوز وحصد اللقب بعد مستوى رائع من لاعبي الفارس الابيض وخاصة في شوط المباراة الاول، حيث انهى الفارس الابيض متقدما بهدفين مقابل لا شيء، كانت عن طريق احمد سيد زيزو وامام عاشور، وبعد انطلاق الشوط بدقائق معدودة تمكن مهاجم الاهلي حسام حسن من ادراك هدف تقليص الفارق للمارد الاحمر، وفي الاخير انتهت المباراة بفوز الزمالك، ووصل نادي الزمالك إلى اللقب رقم 28 في بطولة كأس مصر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند اللقب 38، الزمالك وسموحة بث مباشر.

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الزمالك وسموحة بث مباشر يلا شوت، دخل المغربي عبد الكبير الوادي ضمن دائرة اهتمامات مسئولي فيوتشر تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وظهر لاعب سموحة بشكل مميز في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار ليتحرك الزمالك وينجح في الحصول على توقيع اللاعب ويتبقى الاتفاق مع إدارة سموحة على الأمور المالية في الصفقة، لكن اللاعب، تلقى عرضًا جديدًا من جانب نادي فيوتشر والذي دخل في باب المفاوضات بقوة معه للحصول على خدماته، يذكر أنه متبقي موسم واحد في عقد عبد الكبير الوادي مع سموحة واتفق مع إدارة ناديه على بيعه نهاية الموسم الجاري وتحقيق مكسب مادي من ورائه، ودائما ترغب ادارة نادي الزمالك في دعم الفريق باللاعبين للإستمرار في منافسة الأهلي على البطولات المحلية، بث مباشر الزمالك وسموحة.

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مباراة سموحة والزمالك مباشر الدوري المصري، يحتل نادي سموحة حاليا المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 39 نقطة حتى الآن، كما ان الفريق يحقق نتائج ايجابيه مع مدربهم احمد سامي، ويستعد لاعبي سموحة لملاقاه الزمالك مساء اليوم في مباراة لن تكون سهلة على طرفي اللقاء، مروان حمدي لاعب الزمالك السابق هو ابرز اللاعبين الذي يمكن الاعتماد عليه في مباراة اليوم، حيث سجل اللاعب هذا الموسم في الدوري 12 هدفاً مع نادي سموحة، وتصب كفة الانتصار بمباراة اليوم في مصلحة نادي الزمالك بسبب الفوارق بين لاعبي الفريقين والتي تصب في مصلحة الفارس الابيض بفارق بسيط، لكن كل شيء وارد في كرة القدم، يذكر ان آخر فوز حققه نادي سموحة في الدوري كان على النادي الأهلي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري، الزمالك ضد سموحة مباشر

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مباراة سموحة والزمالك مباشر الدوري المصري، يحتل نادي سموحة حاليا المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 39 نقطة حتى الآن، كما ان الفريق يحقق نتائج ايجابيه مع مدربهم احمد سامي، ويستعد لاعبي سموحة لملاقاه الزمالك مساء اليوم في مباراة لن تكون سهلة على طرفي اللقاء، مروان حمدي لاعب الزمالك السابق هو ابرز اللاعبين الذي يمكن الاعتماد عليه في مباراة اليوم، حيث سجل اللاعب هذا الموسم في الدوري 12 هدفاً مع نادي سموحة، وتصب كفة الانتصار بمباراة اليوم في مصلحة نادي الزمالك بسبب الفوارق بين لاعبي الفريقين والتي تصب في مصلحة الفارس الابيض بفارق بسيط، لكن كل شيء وارد في كرة القدم، يذكر ان آخر فوز حققه نادي سموحة في الدوري كان على النادي الأهلي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري، الزمالك ضد سموحة مباشر.

مباراة سموحة والزمالك مباشر الدوري المصري

بث مباشر ماتش الزمالك اليوم، من المقرر أن يقام اللقاء مساء اليوم الأحد 24 يوليو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي الذي تم إسناده مهمة إستضافة هذه المباراة المرتقبة

10:00 مساءاً بتوقيت المملكة السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

11:00 مساءا بتوقيت الامارات

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس

بث مباشر الزمالك ضد سموحة اليوم

بث مباشر الزمالك الآن، تمر الساعات والدقائق ويقترب موعد انطلاق هذا اللقاء المرتقب، حيث يسعى نادي الزمالك من الانتصار في مباراة اليوم وحسم ثلاث نقاط جديدة والإستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وتظل رغبة لاعبي الزمالك الاكبر هي حسم لقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي بعدما حققه الفريق في الموسم الماضي، بث مباشر سموحة اليوم.

مباراة الزمالك مباشر اون تايم سبورت، كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عدم استمرار محمد أبو جبل وطارق حامد، ثنائي الفريق حتى نهاية الموسم الجاري في 30 أغسطس المقبل، حيث قال أمير مرتضى منصور في تصريحات صحفية، إنه تم توقيع أكبر غرامة على طارق حامد في تاريخ نادي الزمالك بعد التحقيق معه خلال الفترة الماضية، نتيجة غيابه عن التدريبات لمدة 50 يوما بدون إذن، وأشار إلى أن طارق حامد تقبل عقوبة النادي ولذا انتهت مسيرته مع الفريق ولن يستمر حتى نهاية الموسم في 30 أغسطس والحال ذاته لمحمد أبو جبل الذي تمت معاقبته ماليا أيضا، وأكد أمير مرتضى، أن الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل طلبا الرحيل عن نادي الزمالك قبل 30 أغسطس المقبل من أجل الانتقال إلى فريقهما الجديدين وتمت الموافقة على ذلك، وأنهى أمير مرتضى، حديثه بأنه يتمنى التوفيق لطارق حامد في الفترة المقبلة بعدما تم خصم 50% من قيمة عقده مع الزمالك وهى أكبر عقوبة يتم توقيعها على لاعب بتاريخ الأبيض، بث مباشر الزمالك الآن.