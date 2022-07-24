انت الان تتابع خبر "المستشار يحاول بقوة".. تطورات مدوية في ملف تجديد أشرف بن شرقي لتعاقده مع الزمالك - والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة نارية أمام نظيره فريق سموحة في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يذكر أن فريق الزمالك يحتل المركز الأول في ترتيب جدول المسابقة برصيد 57.

في سياق آخر، كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر مقدم البرامج التلفزيونية على قناة أون تايم سبورت عن قيام المستشار مرتضى منصور بعقد جلسة مع المغربي اشرف بن شرقي وعرض عليه الحصول علي مبلغ إضافي مقابل التجديد للزمالك، كما أكد زاهر أن بن شرقي لم يحسم مصيره بعد حيث لا يزال هناك أمل في عودته مرة أخري للزمالك بنسبة 60%.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان قد تمكن من تحقيق لقب بطولة كاس مصر للمرة الثامنة والعشرون في تاريخه بعدما تفوق علي الغريم التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، وجاء هدفي الزمالك عن طريق أحمد السيد زيزو وإمام عاشور فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق حسام حسن.