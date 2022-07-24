"مش بسبب الفلوس".. مرتضي منصورة يعلن سر رحيل أشرف بن شرقي عن نادي الزمالك

وأضاف رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ، أن اللاعب فرجاني ساسي قد رحل عن الفريق الأبيض بسبب عدم وجود مجلس إدارة منتخب في الوقت الحالي ، وهناك مفاوضات حاليا مع اللاعب ، ومن المتوقع أن سيعود مرة أخرى لنادي الزمالك من ناحية أخرى قد أعلن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة فريق نادى الزمالك اليوم الاحد فى مباراة سموحة والتى من المقرر لها ان تقام مساء على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وتضم القائمه كلا من ‏‎فى حراسة المرمى: الحارس محمد عواد والحارس محمد نديم ‏‎وفى خط الدفاع: كلا من اللاعب محمود حمدي الونش واللاعب محمود علاء والنجم محمد عبد الغني واللاعب محمد طارق واللاعب حسام عبدالمجيد بالاضافه الى النجم عبدالله جمعة واللاعب أحمد فتوح واللاعب محمد عبد الشافي والنجم حازم إمام واللاعب حمزة المثلوثي وعن خط الوسط: فيتكون من كلا من محمد أشرف الشهير بروقا -واللاعب إسلام جابر واللاعب سيف فاروق جعفر واللاعب يوسف إبراهيم بالاضافه الى شيكابالا واللاهب أيمن حفني واللاعب زيزو اما عن خط الهجوم: فيتكون من كلا من سيف الجزيري واللاعب سيد عبدالله .