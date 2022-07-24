"رحيل البرتغالي سواريش ".. نجم النادي الاهلي السابق يفجر مفاجأة عن مدرب الفريق

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رياض - احمد صلاح - رحيل سواريش نجم النادي الاهلي السابق يفجر مفاجأة عن مدرب الفريق حيث يري نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن سيد معوض ان رحيل سواريش عن النادي الاهلي اذا خسر الفريق الفريق بطولة الدوري هو امر وارد وقال النجم السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر ، سيد معوض ، في تصريحات أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة مع برنامج “Box to Box” الذي يذاع على قناة ETC الفضائية ويقدمه الاعلامي الرياضي محمد شبانة ، أن الأمر سيكون صعبً

واختتم اللاعب سيد معوض تصريحاته بالقول إنه بالرغم من اقتناع إدارة النادي الأهلي بالمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس ، إلا أنه سيكون هناك ضغط كبير من جماهير الأهلي بسبب النتائج السيئة للفريق وهو أمر محتمل للغاية ومن الممكن أن يتم توجيه الشكر للمدرب وكان قد فاز فريق نادى الزمالك بلقب كأس مصر للموسم الماضي عقب هزيمه النادى الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي كانت قد أقيمت مساء يوم الخميس الماضى على استاد القاهرة الدولي .

اما عن اهداف فريق نادى الزمالك فقد افتتح التسجيل اللاعب أحمد سيد زيزو للفارس الأبيض في الدقيقة 6 من وقت المباراه عن طريق خروج خاطئ من حارس النادى الاهلى الحارس محمد الشناوي والذى استغله سيف الدين الجزيري ورفع عرضية رائعة إلى اللاعب زيزو الذى كان قادما من الخلف ليضع الكرة برأسه وتسكن الى داخل الشباك وانقذ الحارس محمد الشناوي النادى الاهلي من هدف ثاني من راسية محمود الونش كما انقذ ايضا اللاعب علي معلول هدف من امام الشناوي وقام اللاعب إمام عاشور بتعزيز النتيجة بالهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 31 .

ا جدًا على جماهير النادي الاهلي إذا خسروا الدوري والكأس وكذلك إفريقيا في موسم واحد .