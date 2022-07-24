انت الان تتابع خبر بث مباشر مباراة بيراميدز والإسماعيلي يلا شوت Yalla Shoot | مباراة بيراميدز بث مباشر | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ضد بيراميدز بث مباشر اليوم 24-7-2022 يلا شوت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر، نقدم إليكم اليوم من خلال موقع

دوت الخليج مشاهدة مباراة نادي بيراميدز ونظيره نادي الإسماعيلي في مباراة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2021-2022، ويستعد نادي الإسماعيلي لهذا اللقاء من اجل خطف ثلاث نقاط هذه المباراة والتقدم اكثر في جدول ترتيب الدوري المصري المشتعل في كل المراكز هذه الفترة، ويحتضن ستاد الإسماعيلية هذا اللقاء وهو الملعب الخاص بالنادي الإسماعيلي بعد خوض مباراة الذهاب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بيراميدز والاسماعيلي بث مباشر.

مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر

مباراة الإسماعيلي بث مباشر يلا شوت، يقدم النادي الإسماعيلي مستوى رائع في الفترة الأخيرة حيث تمكن الفريق من تحقيق الإنتصار في آخر مباراتين له في الدوري عودة الانتصارات كانت امام نادي سموحة السكندري وتفوق الإسماعيلي بهدف نظيف سجله صاحب الاربعة وعشرين عاماً عبد الرحمن مجدي بعد انطلاق الشوط الثاني بدقائق معدودة، كما ان المباراة شهدت طرد حمدي علاء لاعب سموحة مما صعب امور العودة في المباراة على الفريق السكندري، اما المباراة الأخيرة فتفوق الإسماعيلي على صاحب المركز الرابع نادي فيوتشر بهدفين مقابل هدف، باقدام احمد مدبولي وباهر المحمدي، بينما سجل محمود مرعي هدف فيوتشر الوحيد في المباراة، واضاع احمد رفعت ركلة جزاء خلال هذه المباراة بعد تألق حارس الإسماعيلي عمر رضوان، الإسماعيلي وبيراميدز بث مباشر.

مباراة الإسماعيلي بث مباشر يلا شوت

مباراة بيراميدز والاسماعيلي بث مباشر، يحتل نادي الإسماعيلي المركز الثالث عشر في الدوري المصري برصيد 26 نقطة، وحقق الاسماعيلي الفوز في ستة مباريات وتعادل في 8 مباريات، ونال من الهزيمة 10 مباريات، وسيلعب الإسماعيلي لقاء اليوم على ارضه مما سيجعل الامور اسهل عليه في مباراة اليوم، وتعويض خسارة مباراة الدور الاول التي كانت في ستاد الدفاع الجوي في فبراير الماضي، ويذكر ان نادي بيراميدز تفوق في هذه المباراة بهدف نظيف بتوقيع اللاعب احمد سامي قلب دفاع نادي بيراميدز، وفي حالة فوز الإسماعيلي في مباراة اليوم سيصل إلى النقطة 29 ليقلص الفارق لنقطة واحدة مع الاتحاد السكندري الذي يتقدم بمركز واحد عن الإسماعيلي، مباراة الإسماعيلي بث مباشر.

مباراة بيراميدز والاسماعيلي بث مباشر

الإسماعيلي وبيراميدز بث مباشر الدوري المصري، أفادت تقارير إعلامية بإن مسؤولي بيراميدز قد نجحوا في حسم ملف تجديد عقد محمد حمدي والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، وأشارت التقارير الصحفية الواردة من بيراميدز ، إلى إن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة تاكيس جونياس قد أوصى بضرورة تجديد عقد اللاعب لاستمراره مع الفريق، ووقع حمدي على عقود التجديد مع بيراميدز بعد جلسة مطولة جمعته مع مسؤولي ناديه تم خلالها الاتفاق على التجديد، لاسيما وإن اللاعب يعد من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، تجدر الإشارة إلى إن محمد حمدي كان ضمن اهتمامات إدارة الأهلي التي تبحث عن ظهير أيسر مميز في فترة الميركاتو الصيفي ليأتي بدلاً من محمود وحيد، بث مباشر مباراة بيراميدز اليوم.

الإسماعيلي وبيراميدز بث مباشر الدوري المصري

بث مباشر الإسماعيلي اليوم، من المقرر ان تقام المباراة اليوم الاحد 24 يوليو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد الإسماعيلية والآن سنعرض لكم موعد إنطلاق المباراة بتوقيت الدول العربية الاخرى:

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية

6:30 مساءاً بتوقيت مصر

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر

8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين

8:30 مساءا بتوقيت الامارات

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان

7:30 مساءاً بتوقيت العراق

6:30 مساءاً بتوقيت السودان

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا

5:30 مساءاً بتوقيت تونس