انت الان تتابع خبر المستشار ولع الدوري.. الزمالك يقترب من خطف لاعب بيراميدز وإصرار غريب لإتمام الصفقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب عماد نبيل دونجا لاعب بنادي بيراميدز من الرحيل عن الفريق والانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ بات انضمام اللاعب إلى القلعة البيضاء قريبة جدًا وذلك بعد المفاوضات التي جرت بين اللاعب ومسؤولي الزمالك في الساعات القليلة الماضية وتم الاتفاق من خلالها على تفاصيل العقد والراتب وكل الأمور الخاصة بالصفقة.

بيراميدز يوافق على رحيل عماد نبيل دونجا

ووافق مسؤولي نادي بيراميدز على رحيل عماد نبيل دونجا في حال ووصل عرض قوي يتناسب مع إدارة النادي الأزرق، إذ أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة في حال التوصل إلى الصفقة بشكل نهائي والاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

تحركات قوية من الزمالك لدعم صفوف الفريق

ويجري الزمالك تحركات قوية خلال الفترة الجارية من أجل دعم صفوف الفريق وذلك بعد انتهاء العقوبة التي وقعت على النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدم إمكانية ضم أي لاعب بقرار من الاتحاد الدولي.

أوضح سيف زاهر من خلال برنامج أون تايم المذاع عبر شاشة قناة “أون تايم سبورتس”، أوضح أن الزمالك أجرى 9 صفقات حتى الآن، ويجري مفاوضات مكثفة لسم صفقة العاشرة، وأجرى تبادل مع 3 أندية كبار في مصر، وذكر أن الزمالك أنتهى من حسم صفقة مع حارس مرمى جديد، وأن الأمور بالنسبة له مستقرة حى الآن وربما تكون هناك مفاجآت في رحيل بعض اللاعبين الذين يرغبون في مغادرة النادي، وسيوافق لهم الزمالك على ذلك

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر ان تنطلق صافرة بداية اللقاء بين الزمالك وسموحة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات بطولة الدوري العام، إذ يترقب عشاق