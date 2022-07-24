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رياض - احمد صلاح - كثفت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، من مفاوضاتها خلال الساعات الماضية مع اللاعب عماد نبيل دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وذلك لحسم انضمامه إلى صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتي تبدأ بعد الدوري المصري.

وأصبح لاعب بيراميدز على بعد خطوة من الانضمام إلى الزمالك، خاصة وأن اللاعب يرغب في ارتداء القميص الأبيض وقناعة إدارة الزمالك بقدرات اللاعب وتدعيم مركز خط الوسط والذي رحل عنه اللاعب طارق حامد مؤخرا وأصبح من المراكز التي تحتاج إلى دعم قبل بداية الموسم المقبل.

وشهدت الساعات الماضية، اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف بيراميدز بعد مفاوضات مكثفة بين اللاعب ومسؤولي إدارة القلعة البيضاء وتم الاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد، ويتبقى فقط موافقة نادي بيراميدز والإعلان عن الصفقة خلال الفترة المسموح بها، من جانبها رحبت إدارة بيراميدز برحيل اللاعب في حالة وصول عرض يتناسب مع إدارة النادي الأزرق.

[فاضل خطوة.. نجم بيراميدز يقترب من الانضمام لنادي الزمالك]

دونجا يقترب من الزمالك

ويتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن انتقال اللاعب عماد نبيل دونجا إلى نادي الزمالك في الأيام المقبلة في حالة الاتفاق بشكل نهائي عن جميع تفاصيل التعاقد الخاصة بالصفقة، وذلك في إطار خطة الزمالك لتدعيم الصفوف بعد انتهاء العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بوقف القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية والصيفية الماضيتين بسبب قضية اللاعب حسام أشرف، حيث تسعى الإدارة إلى تعويض الجماهير ودعم صفوف الفريق.

الزمالك يستعد لسموحة

من ناحية أخرى أنهي الفريق الأول بنادي الزمالك استعدادته الخاصة بمباراة سموحة السكندري ضمن الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري والمقرر لها مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.