نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن ولبنان كرة سلة.. “الـَآن” موعد مباراة لبنان والأردن اليوم في نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأردن ولبنان اليوم في بطولة كأس آسيا لكرة السلة والقنوات الناقلة للمباراة. نتناولها معكم في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يترقب عشاق كرة السلة في مختلف البلدان العربية مباراة لبنان والأردن اليوم والتي ستقام في إطار منافسات الدور النصف نهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة. ويلتقي منتخب الأردن ضد لبنان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا والتي تحتضن فعاليات البطولة في نسختها الحالية.

جماهير المنتخب الأردني واللبناني يترقبون الآن انطلاق اللقاء الشرس الذي يجمع بين المنتخبين على صالة ايستورا غيلورا بونغ كارنو بمدينة جاكارتا في إندونيسيا. والتي سيحدد من خلالها الفائز الذي سيصعد إلى الجولة النهائية في منافسات بطولة كأس آسيا لكرة السلة واللعب على حصد المركز الأول من منافسات البطولة في موسمها الحالي 2022.

مباراة الأردن ولبنان اليوم كرة السلة

مباراة مثيرة في بطولة كأس آسيا لكرة السلة تجمع بين منتخب الأردن ولبنان اليوم. حيث يعد هذا المنتخبان ضمن أقوى المنتخبات العربية في هذه الرياضة. هو الأمر الذي يجعل من المباراة جماهيرية كبيرة يترقبها مشجعي المنتخب الأردني واللبناني. إضافة إلى ذلك فإن الفائز في هذا اللقاء سيقطع تذكرة الوصول إلى الدور النهائي في بطولة آسيا للسلة. وذلك لمواجهة الفائز بين منتخب أستراليا ونيوزيلندا.

وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أنه لم يتمكن أي منتخب عربي حتى الآن من تحقيق لقب بطل كأس آسيا لكرة السلة.

مباراة لبنان والأردن للسلة

ويتطلع منتخب لبنان في مباراة الأردن للسلة اليوم. لاقتناص فرصة الفوز والوصول على حسابه إلى نهائي بطولة كأس آسيا. فيما يُركز المنتخب الأردني خلال مباراة نصف النهائي على إحراز النقاط التي يستطيع من خلالها الفوز على منافسه اللبناني معلقًا آماله على أحد أبرز نجوم الفريق وهما “أحمد الدويري ودار تاركر”. وفي غضون ذلك نرصد لكم في الآتي موعد مباراة الأردن ولبنان اليوم في نصف نهائي كرة السلة و القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأردن ولبنان اليوم في نصف نهائي كرة السلة

يحين موعد مباراة لبنان والأردن في الجولة النصف نهائية من بطولة كأس آسيا لكرة السلة مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين (23) من شهر يوليو الجاري 2022. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة لبنان والأردن اليوم السعودية في تمام الساعة 4:00 مساءً مصر في تمام الساعة 3:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 4:00 مساءً الأردن في تمام الساعة 4:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة لبنان والأردن كرة سلة

يحرص عشاق المنتخبين على معرفة القنوات الناقلة لمباراة لبنان والأردن كرة سلة من أجل تشجيع منتخبهم خلف شاشات التلفاز. حيث من المقرر أن يتم بث اللقاء عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس بريميوم 3 bein sports premier.

الأردن ولبنان سلة

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الأردن للسلة قدم أداءًا متميزًا هذا الموسم في بطولة كأس آسيا خلال المباريات التي خاضها منذ انطلاق البطولة. حيث يتصدر ترتيب مجموعته حاليًا بعدما نجح في تحقيق الفوز في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

تفاصيل بطاقة مباراة الاردن ولبنان للسلة

المباراة مباراة منتخب الأردن ضد لبنان البطولة الدور نصف نهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم السبت الموافق 23-7-2022 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والأردن ولبنان والكويت – في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر- في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات الملعب في العاصمة الأندونيسية جاكرتا القنوات الناقلة قناة بي إن سبورتس بريميوم 3 bein sports premier HD

مباراة لبنان والأردن كرة السلة

وعلى الجانب الآخر قطع منتخب لبنان للسلة أيضًا شوطًا قويًا في منافسات دور المجموعات ببطولة آسيا لكرة السلة. فقد تصدر ترتيب مجموعته بعدما نجح في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات والتي كانت أمام المنتخب النيوزيلندي ومنتخب الفلبين ومنتخب الهند. واستطاع أن يتغلب على منتخب الصين بإقصائه من منافسات دور الربع نهائي بنتيجة 72:62 ليصل بهذه النتيجة إلى دور النصف نهائي ومواجهة منتخب الأردن.

تاريخ مواجهات الاردن ولبنان كرة سلة

وبالتزامن مع قُرب موعد مباراة الاردن ولبنان اليوم في نصف آسيا لكرة السلة. نرصد تاريخ مواجهات المنتخبين خلال مسيرتهم في هذه الرياضة العالمية. حيث تقابل المنتخب الأردني أمام نظيره اللبناني في ثمانية وعشرون مباراة من إجمالي المسابقات التي أقيمت وشاركا فيها. حيث تمكن منتخب لبنان من الفوز على شقيقه الأردني في 15 مباراة. في حين لم يتمكن منتخب الأردن من الفوز سوى في 13 مباراة. إضافة إلى ذلك فقد كان آخر لقاء بين المنتخبان خلال التصفيات الآسيوية لكرة السلة في الأول من شهر يوليو الجاري 2022. وفاز منتخب لبنان أمام الاردن بنتيجة 89-70.