موعد مباراة برشلونة وريال مدريد “كلاسيكو الريال ضد برشلونة” تردد القنوات الناقلة للمباراة الودية

الجميع يترقب موعد مباراة برشلونة وريال مدريد من محبي متابعة كرة القدم حيث أن الفريق البرشلوني تعد هذه الودية الثانية التي يخوضها في المعسكر بأمريكا، وذلك في ظل الاستعدادات لخوض الموسم الجديد، وأما بالنسبة لريال مدريد فتعد هذه هي الودية الأولي له خلال هذا الموسم، ويرغب محبي الدوري في معرفة الموعد النهائي للمباراة التي يخوضها الفريقين الكبار، ومعرفة القناة الناقلة لهذه المباراة القوية، ولمعرفة جميع هذه التفاصيل تابع المقال.

مباراة برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد سيكون صباح اليوم الأحد في الساعة الخامسة فجرًا، ومن الجدير بالذكر أن المباراة سوف تقام على الملعب “كشمان فيلد فيجاس الأمريكية” حيث ستقام اقوي، واكبر مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية مباراة كلاسيكو ودية بين فريقين من أشهر الفرق، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباريات الموسم الجديد.

من الجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد لم يقوم بخوض أي مباريات خلال هذا الصيف حتي هذه اللحظة، وتعد هذه هي المباراة الاولي، ولكن الفريق البرشلوني قد فاز على الفريق “إنتر ميامي” بعدد ٦ اهداف مقابل لا شيء منذ عدة أيام.

حيث يبدأ الريال المدريدي في مشواره الكروي من نسخة الدوري الاسباني الجديد، حيث أنه سوف يقوم بخوض مباراة قوية مع ألميريا خلال يوم ١٤-٨-٢٠٢٢، وفريق برشلونة سوف يلتقي بفريق رايو فاليكان.

موعد انطلاق مباراة برشلونة وريال مدريد

سوف تنطلق المباراة في الساعة ٥ الفجر بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت السعودية، والساعة ٧ بتوقيت ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة

سوف يتم عرض المباراة اليوم على قناة الرابعة العراقية الرياضية سبورت بشكل حصري على القمر الصناعي الشهير نايل سات، وللحصول على تردد القناة يمكنك اتباع الخطوات التالية: