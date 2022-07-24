أضبط تردد قناة العراقية الرياضية 2022 على النايل سات لمشاهدة أقوى المباريات بجوده Hd

تردد قناة العراقية الرياضية، يعرض من خلال قناة العراقية الرياضية نقل مباريات ذات جودة عالية HD، وتعتبر من أهم القنوات الرياضية على القمر الصناعي النايل سات، والعرب سات، وهي واحدة من القنوات الرسمية التابعة لقطاع الإذاعة والتلفزيون العراقي أسست عام 2005، كما أنها تمتلك حقوق بث مباريات حصرية خاصة بمباريات الدوري العراقي، سوف نتناول موضوعنا حول تردد قناة العراقية الرياضية خلال هذا المقال.

تردد قناة العراقية الرياضية

تردد قناة العراقية الرياضية عبر النايل سات، هو كالتالي:

تردد القناة: 12562,12563.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة العراقية الرياضية عبر عرب سات، هو كالتالي:

تردد القناة: 11747.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة العراقية الرياضية

هي إحدى القنوات شبكة الإعلام العراقي تأسست القناة في 12 حزيران لعام 2005، كما بدأ بثها الأرضي بدولة بغداد، وكربلاء، والناصرية، وكذلك البصرة، ثم بعد ذلك انطلقت للبث الفضائي على قمر النايل سات، والعرب سات لنقل مباريات الدوري العراقي الممتاز، أيضًا مباريات المنتخب العراقي، والاندية العراقية.

برامج القناة العراقية الرياضية

من البرامج التي تقدمها قناة العراقية الرياضية، هي البرامج التالية: