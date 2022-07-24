نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط تردد قناة العراقية الرياضية 2022 على النايل سات لمشاهدة أقوى المباريات بجوده Hd في المقال التالي
تردد قناة العراقية الرياضية، يعرض من خلال قناة العراقية الرياضية نقل مباريات ذات جودة عالية HD، وتعتبر من أهم القنوات الرياضية على القمر الصناعي النايل سات، والعرب سات، وهي واحدة من القنوات الرسمية التابعة لقطاع الإذاعة والتلفزيون العراقي أسست عام 2005، كما أنها تمتلك حقوق بث مباريات حصرية خاصة بمباريات الدوري العراقي، سوف نتناول موضوعنا حول تردد قناة العراقية الرياضية خلال هذا المقال.
تردد قناة العراقية الرياضية
تردد قناة العراقية الرياضية عبر النايل سات، هو كالتالي:
- تردد القناة: 12562,12563.
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة العراقية الرياضية عبر عرب سات، هو كالتالي:
- تردد القناة: 11747.
- استقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
قناة العراقية الرياضية
هي إحدى القنوات شبكة الإعلام العراقي تأسست القناة في 12 حزيران لعام 2005، كما بدأ بثها الأرضي بدولة بغداد، وكربلاء، والناصرية، وكذلك البصرة، ثم بعد ذلك انطلقت للبث الفضائي على قمر النايل سات، والعرب سات لنقل مباريات الدوري العراقي الممتاز، أيضًا مباريات المنتخب العراقي، والاندية العراقية.
برامج القناة العراقية الرياضية
من البرامج التي تقدمها قناة العراقية الرياضية، هي البرامج التالية:
- برلمان الرياضة: هذا البرنامج هو برنامج نصف شهري يعرض على قناة العراقية الرياضية، ويقدمه اياد الجوراني، حيث أنه يناقش مختلف القضايا بالرياضة العراقية مع استضافة بعض اللاعبين، والمدربين والمسؤولين الرياضيين.
- الاستوديو التحليلي: يعرض هذا البرنامج قبل، وبعد كل مباراة يتم نقلها على القناة الرياضية العراقية، ويقدمه طه أبو رغيف مع هشام عبد الستار، حيث يتم فيه مناقشة الخطط التي تخص المباريات مع تحليلها واستضافة خبراء مختصين، ومدربين.
- أنت الحكم: برنامج أنت الحكم برنامج أسبوعي يقدمه المذيع طه ابو رغيف، حيث يناقش الأخطاء التحكيمية بالمباريات مع قرارات الحكام، و استضافة أعضاء لجنة التحكيم بدولة العراق.
- معايشة رياضية: برنامج معايشة رياضية برنامج أسبوعي يقدمه المذيع اياد الجوراني، حيث أن كل حلقة من هذا البرنامج تكون على رياضة معينة.
- اوربيات: برنامج اوربيات يناقش قضايا الكرة الأوروبية مع مبارياتها، وغيرها من الأحداث الكروية بدولة أوروبا.
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